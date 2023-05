Mustafa Varank: Türkiye'nin en pahalı mezar yerini CHP satıyor

AA

Türkiye'nin büyük seçimine 3 gün kaldı.

Bu kapsamda adayların il ve ilçe ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor.

Gece gündüz çalışmalarına devam eden vatandaşlar yurdun her noktasında vatandaşla bir araya gelerek taleplerini dinliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, Bursa Hikmet Şahin Kent Hali'nde esnafla bir araya geldi.

Bakan burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin dinamosu olan esnafı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Varank, "Bugün vatandaşlarımızın enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları manipüle etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisinin belediyeleri. Türkiye'de en pahalı suyu CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. En pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor." dedi.

Mahmut Paşa'da büyümüş, esnaflık yapmış, ticaret hayatının içerisinde bulunan bir kişi olduğunu anımsatan Varank, şunları kaydetti:

Bakan Varank, Bursa'ya farklı şehirlerden gelen ve Bursalı olan her bir vatandaşın kente değer kattığına değinerek, kentteki kültürleri bir araya getirip Bursa'ya hizmet etmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin otomobili Togg'un, Bursa'da üretildiğini hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

Togg, buranın kabiliyetleriyle üretiliyor. İşte bunun gibi Allah'ın izniyle bu şehre yapacağımız daha çok hizmet ve proje var.



Hal esnafımız, bu şehrin ekonomik dinamizmini ayakta tutan farklı kesimleri, esnafımızdan alın teri dökerek helal kazanç sağlayan hamal kardeşimize, emekçi kardeşimize kadar bu şehrin her bir kesimiyle, bu şehre değer katan her bir arkadaşımızla inşallah Türkiye'nin otomobili gibi projeleri de hayata geçirecek şekilde bu şehre hizmet edeceğiz.



Bu şehri ileriye götürmeye çalışacağız ama bunun yolu 14 Mayıs'tan geçiyor. Nasıl meyve ve sebzeden en iyi hal esnafı anlarsa, Türkiye'yi yönetmekten de Türkiye gemisinin kaptanlığından da anlayan bir tane lider var, Recep Tayyip Erdoğan.



Gece demeden, gündüz demeden, tatil demeden bayram demeden, sürekli milleti için çalışıyor ama öyle kolay coğrafyada değil, ateş çemberi bir coğrafyada, her gün yeni bir krizin olduğu coğrafyada, bir gün pandemiyle uğraşan, bir gün Rusya-Ukrayna savaşıyla uğraşan, bir gün enerji kriziyle uğraşan bir Türkiye'nin kaptanlığını yapmaya çalışıyor.



Hamdolsun 21 yıldır, 15 seçimdir bizim aziz milletimiz 'evet bu doğru kaptandır' diyerek onun arkasında sapasağlam durdu. İnşallah 14 Mayıs'ta da arkasında sağlam duracak.