Mustafa Varank, Yalova’ya Togg ile gitti Yalovalılar, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’u görünce ne yapacağını şaşırdı. Adeta bir yıldız edasıyla süzülen Togg, büyük beğeni topladı. Elektrikli araçla gittiği kentte önemli açıklamalar yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Millet İttifakı’nı eleştirerek onlar için “yıkım ekibi” dedi.

DHA

Yalova, "Yalova" olalı böyle bir izdiham görmedi...

Yerli ve milli otomobil Togg, Yalova'da öyle bir karşılandı ki, gören "Bir yıldız geçiyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim bölgesi Bursa'dan 'Kapadokya' rengi Togg'un TX10 model akıllı cihazı ile geldiği Yalova'da, kentin girişinde kalabalık vatandaş grubu tarafından karşılandı.

"Biz 'ak', onlar 'kara' dedi"

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlara hitap eden Varank, ülkeyi yatırımlarla, milleti hakkettikleri hizmetlerle buluşturmanın derdiyle mücadele ettiklerini söyledi.

Varank, "Biz 'ak' dedik onlar 'kara' dedi. Biz 'büyük' dedik, onlar 'küçük' dedi ve onlarla bu mücadeleyi vererek bu noktalara geldik.” dedi.

Dünyanın bir türbülanstan geçtiğini ve Türkiye’nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bizi yıllarca ezdiler, örselediler"

Bu ateş çemberinde bu fırtınalı denizde bu Türkiye gemisini tecrübesiyle, cesaretiyle, ülkeye verdikleriyle, fedakarlığıyla salimen yüzdürecek bir tane kaptan var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ın izniyle onu kaptan köşküne oturtacağız. Ben dünyada herhangi bir otomobil projesine 'Allah devletimize zeval vermesin' dediklerini hiç tahmin etmiyorum. Bizim milletimiz bu aracı gördüğünde ‘Allah devletimize zeval vermesin’ diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizi yıllarca ezdiler, örselediler.

"Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam etmemiz lazım"

Bize dediler ki 'biz yapamayız, biz beceremeyiz.' 'Bunun hazırı varken biz niye uğraşıyoruz.' 'Biz daha güzelini yurt dışından hazır alırız.' Ama Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider çıktı ve dedi ki; 'Türk isterse en güzelini yapar, en başarılısını yapar.' Vatandaşımız Türkiye'nin otomobiline baktığında bu başarıyı görüyor, bu gururu görüyor. İstediğimizde bir ve beraber olduğumuzda neyi başaracağımızı görüyor. Onun için bu yola devam etmemiz lazım. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam etmemiz lazım.

Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı dönemini anlattı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İçişleri Bakanı olduğu dönemi eleştiren Varank, şunları söyledi:

Bu yıkım ekibi, iktidar hasretiyle öyle bir yanıp tutuşuyor ki çok kirli pazarlıkların içerisinde. Yaşı müsait olanlar hatırlar, bu ülkede koalisyonlar vardır. Sana 2 bakanlık vereyim, 3 milletvekilini transfer edeyim, hükümeti kurayım, ben yoluma bakayım. Bu zamanları biz bu ülkede yaşadık. Koalisyonları yaşadık, krizleri yaşadık. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki 'biz bu ülkeye tekrar koalisyon vadediyoruz.' Bakınız bu Altılı Masa'da bir hanımefendi vardı. Masadan kalktı masaya 'kumar masası, kumpas masası' dedi. Şimdi tekrar masaya döndü masanın faziletlerini anlatıyor.

"Bizim karakollarımız saatlerce Güneydoğu'da bombalanıyordu"

Diyor ki 'bu ülkede en müreffeh, en mutlu zamanlar koalisyon dönemleriydi.' Sen bizim aklımızla alay mı ediyorsun? Biz o koalisyon dönemlerini yaşadık. O kıtlık dönemlerini yaşadık, o yokluk dönemlerini yaşadık. Hastane kapılarında bizim vatandaşlarımızın süründüğü dönemleri yaşadık. Senin İçişleri Bakanı olduğun dönemde bu ülkede terör kol geziyordu. Bizim karakollarımız saatlerce Güneydoğu'da bombalanıyordu. Biz bir tane helikopter kaldırıp mücadele edemiyorduk. Belki kendisi sırça köşkünde mutlu yaşıyordu ama bu millet koalisyonlardan çekiyordu. Bu koalisyon anlayışına, eski Türkiye'ye bu ülkeyi mahkum etmememiz lazım.

"14 Mayıs'tan sonra İmralı'daki tecridi bitireceğiz diyorlar"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Varank, şöyle konuştu:

Kirli pazarlıkları sadece şu anda kendi aralarında yapmıyorlar. Bu kirli pazarlıkları, iktidar sevdasıyla o kadar ileriye taşıdılar ki, şu an terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki PKK'nın sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar; '14 Mayıs'tan sonra İmralı'daki tecridi bitireceğiz' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra hapishanedeki bütün teröristleri dışarı çıkaracağız' diyorlar. '14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz' diyorlar. Peki bu cesareti nereden buluyor, kime güvenip bunu konuşuyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip konuşuyorlar. İşte aralarındaki pazarlıklar bu boyutta.

"Bu kader seçiminde çok dikkatli olacağız"