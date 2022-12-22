Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 8 bin 506 lira, dolar kuru anlamında 20 yıllık iktidarımızda en yüksek dolar kuru olan asgari ücret" dedi.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği asgari ücret düzenlemesi sonuca ulaştı.

Uzun süreli ve detaylı çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Denizli Ticaret Odasının (DTO) iştiraki olan Denizli AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) bünyesinde kurulan Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi.

"20 yıllık iktidarımızda en yüksek dolar kuru olan asgari ücret"

Asgari ücretteki artışla birlikte iş verene sağlanan katkıda da artış yapıldığına dikkat çeken Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bugün asgari ücret rakamını 8 bin 506 lira olarak açıkladı. Hani bazı ekonomiciler var; sadece dolar kuruyla hesaplayıp ekonomici olduklarını zannediyorlar. İşte 8 bin 506 lira, dolar kuru anlamında 20 yıllık iktidarımızda en yüksek dolar kuru olan asgari ücret. Bu da çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun.

İş dünyamızı ilgilendiren boyutuyla 100 lira olan asgari ücret katkısını 250 liraya çıkarttık. Orada da işverenlerimizin elini biraz daha rahatlatmayı istiyoruz. Yeni asgari ücretimiz hayırlı uğurlu olsun"

Mustafa Varank'tan asgari ücret yorumu VİDEO



