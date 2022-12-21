Mustafa Varank'tan CHP'ye bağlantı eleştirisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Amerika'yla Zoom bağlantısı yapmayı dünyanın en büyük teknolojisi sanırsanız emin olun girişimcilik alanında sadece nal toplarsınız" dedi.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisini ve stratejinin önemli hedeflerinden biri olan Türk unicornların sayısını artırmak için hayata geçirilen Turcorn 100 Programı, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın detayları, Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu ve Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Damla Turan'ın sunumuyla anlatıldı. Sunumun ardından sektörde uzun süredir yer edinmiş girişimciler ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da konuşma yaptı.

"En çok yatırım alan zirvedeki ilk 10 ülke arasında yerimizi aldık"

Programda konuşan Mustafa Varank, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 6 büyürken küresel girişimcilik ekosistemi yüzde 14 civarında büyüdü. Aralık ayı itibarıyla dünya genelinde faaliyet gösteren yaklaşın bin 200 unicornun 4 trilyon dolar değere ulaştığını görüyoruz. Dünyada 2 milyona yakın teknoloji girişimi bulunuyor. Her yıl yaklaşık 140 bin yeni girişim bu ekosisteme dahil oluyor. 2021 hem yatırım turu sayısı hem de yatırım büyülüğü anlamında rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Yaklaşık 36 bin yatırım turunda 630 milyar dolarlık tüm dünyada yatırımlar yapıldı. 2021 yılının ardından şimdi de azalan yatırım oranlarını ve değerleme oranlarını konuşmaya başladı. Bu yılın ilk 9 ayında 26 bin yatırım turunda geçen senenin yaklaşık yarısı kadar 330 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Dünya genelindeki eğilimin aksine Türkiye'de 2021 yılında yakaladığımız başarı trendinin artarak devam ettiğini memnuniyetle takip edebiliyoruz. Geçen yıl Türkiye 329 girişim toplamda 1.6 milyar doların üzerinde yatırım alarak rekor kırmıştır. 2022 yılının ilk 9 ayında neredeyse aynı rakamı yakaladık. Sene sonunda bunları geçebileceğimizi düşünüyoruz. En çok yatırım alan zirvedeki ilk 10 ülke arasında yerimizi aldık. Birçok yeni girişimin de ciddi yabancı fon yatırımı aldığına, yüksek tutarlarda çıkış yapma başarısı gösterdiklerine hep beraber şahitlik ediyoruz. Girişim sermayesi fon sahiplerinin, meslek yatırım ve kitle fonlama platformlarının sayısının da ülkemizde giderek arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, konuşmasında temel amaçlarının örnek bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak olduğunu vurguladı.

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"Türkiye'de ekosistem oluşturalım, Türk şirketleri dünyada vitrine çıkabilsinler"

Önemli olanın tecrübe olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Turcorn 100 Programı'nın en önemli ayaklarından bir tanesi ulusal yol göstericiler. Burada tecrübeli arkadaşlarımız, yeni unicornlar için tecrübelerini ortaya koyacaklar. Bu çalışmada tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Yeter ki Türkiye'de ekosistem oluşturalım. Türk şirketleri dünyada vitrine çıkabilsinler, Türkiye'yi toptan kalkındıralım. İnsanlığa faydamız olsun diye yola çıktılar. Bu işleri yapmak vizyon gerektiriyor. Trendleri takip etmezseniz, dünya nereye gidiyor bunların peşinden koşmazsanız girişimcilikte de teknolojide de başarılı olma şansınız yoktur. Dünyadaki teknoloji girişimciliğine baktığınızda özel sektörün bunun sürükleyicisi olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de geleneksel iş dünyası bu alanlara yeterince ehemmiyet vermediği için kamu tarafı olarak sürükleyici olmaya çalışıyoruz. 2019 yılında 2023 yılına kadar Türkiye'de en az 10 unicorn çıkacak dediğimizde bizimle dalga geçtiler. Bugün geldiğimiz noktada bu sayıları yakalayabildiğimizi görüyoruz. Biz kamu olarak elimizi taşın altına koyduk. Özel sektörün de bu işlerin öneminin farkına varması lazım." ifadelerini kullandı.

"Teknolojide neler oluyor, görmek için New York'a, Londra'ya gitmeye gerek yok"

Siyasi vizyonun da önemine değinen Varank, "Biz bugün elde ettiğimiz başarıları, Avrupa'da atılan manşetleri Türkiye teknolojide Avrupa'nın nasıl yıldızı oldu manşetini nasıl attırdık. Siyasi iradeyle bu işlerin arkasında durarak. Amerika'yla zoom bağlantısı yapmayı dünyanın en büyük teknolojisi sanırsanız emin olun girişimcilik alanında sadece nal toplarsınız. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde sadece 2 teknopark vardı. Ar-Ge ve tasarım merkezi diye bir şey yoktu. Teknolojide neler oluyor, görmek için New York'a, Londra'ya gitmeye gerek yok. Biz insanımızın, gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz. Onların ne olduğunun farkındayız. Bunlara yatırımlar yaptık. İnsan çok önemli. Gençlerimiz çok önemli. Biz gençlerimizin hayata başlarken akıllarına ilk gelecek için girişimcilik olmasını istiyoruz. Onlara vizyon, ufuk ortaya koyuyoruz. Biz bunu yaparken muhalefet ne yapıyor? Türkiye'de işsizliği bitirmenin formülü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu proje ne biliyor musunuz? Muhtarların yanına birer sekreter atamak. Ben gençlerle bir araya geliyorum. Biz gözümüzü açtık AK Parti'yi gördük, Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük diyor. 2002'de ne vardı, 2022'de ne vardı bizim için bir şey ifade etmiyor diyor. Haklısınız, bu iki kıyası sizin yapmanız mümkün değil ama siz de vizyon kıyası yapabilirsiniz. Kim milli uzay programını ortaya koyup gençlerin uzay alanında çalışmasını o alanlarda gelişmesini istiyor, kim de muhtarların yanında sekreter olarak atamaya çalışıyor. Bu iki vizyonu karşılaştırdığınızda zaten gençler olarak doğrusunu da görürsünüz diyoruz. Şimdi hızımı artıracağız, özel sektörün, girişimcilerin katkısıyla hızımızı artıracağız. Siyasi irade de bu işlerin arkasında sapasağlam duracak." dedi.

Bakan Varank, programın yapıldığı Resim ve Heykel Müzesi'nin bulunduğu Galataport'u vurgulayarak, şu an İstanbul'da en fazla turist alan bir yer haline getirdiklerini belirtti.

Selçuk Bayraktar: Kızılelma yaklaştıkça uzaklaşan bir menzil

DHA'nın aktardığına göre programda, Bakan Varank'ın yanı sıra Selçuk Bayraktar da söz aldı.

Burada konuşan Bayraktar, "Herkesin yapılamaz dediği yerde ahlaktan ve dosdoğru yoldan milim taviz vermeden yolunda yürüyebilmek, bürokrasinin dolambaçlı yollarına bulaşmadan, bildiğin doğrudan ayrılmadan hatta o yollar tıkandığında yine bildiğin yoldan ayrılmadan mücadele için hayatını vakfetmek ve mücadele etmek en büyük inovasyondur. Kızılelma yaklaştıkça uzaklaşan bir menzil. Atmosferde yaptığımız en güçlü, en gelişmiş platform. Yeni dünyanın kapılarını açması anlamı itibariyle Ergenekon Destanı'ndaki demir dağları eritip yeni bir dünyanın yürümeye benziyor. Bu dünyanın kapılarını henüz açtık. Yürümemiz gereken daha çok yol var ama bundan sonrası için atmosferdeki yapacağımız belki 30 sene sonrası için dahi son platform diyebilirim. Bizler de Kızılelma'yı uzayda yürüteceğimiz, ülkemizin uzay serüvenine destek olmak maksadıyla kurduğumuz girişimde arıyoruz. Yörünge transfer araçları ve alçak yörünge uyduları üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalışmaya başladık." dedi.