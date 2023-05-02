Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Anayasa mahkemesine başvursanıza Doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olmasıyla birlikte, "Bu faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır." yazılı faturalar evlere ulaşmaya başladı. Söz konusu faturayı paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Sıkıyorsa iptal ettirmek için Anayasa mahkemesine başvursanıza." paylaşımı geldi.

ensonhaber.com

Ücretsiz doğalgaz faturaları vatandaşlara ulaşmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Sondaj Gemisi tarafından Karadeniz sularında yapılan doğalgaz keşfinde, 710 milyar metreküp doğalgaz rezervi elde edildi.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı.

Burada yapılan coşkulu törende vatandaşlara müjdeler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgazın en kısa sürede evlere ulaşacağının altını çizerek, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Milyonları sevindiren haberin ardından vatandaşlar gönül rahatlığıyla gaz kullanımını sürdürdü.

"Bu faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır"

Ardından gelen faturalar sosyal medyada gündem oldu. 2 0 milyon doğalgaz abonesine ulaşmaya başlayan faturalarda, "Karadeniz gazımız hayırlı olsun. Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Sıkıyorsa iptal ettirmek için Anayasa mahkemesine başvursanıza"

Konuya ilişkin bir paylaşım da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

Bakan Varank, söz konusu faturayı sosyal medya hesabından paylaşarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketledi.

Varank, şu notu ekledi: