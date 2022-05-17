Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi

Bakan Mustafa Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı tweet'i 'faşizm' olarak değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Ankara Ofisi'nin açılış resepsiyonuna katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, Türkiye'yi yerli ya da yabancı yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmek üzere gayret gösterdiklerini ancak iç siyaset kaynaklı sorunlar olduğunu söyledi.

Bakan Varank bunun peşinden ise Atatürk Havalimanı ile ilgili tartışmaya değindi.

"İstanbul'a yakışacak parkın sözünü 2018'de vermiştik"

Muhalefetin iddialarına cevap veren Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bazıları diyorlar ki 'İstanbul Havalimanı yapıldı, havalimanını birileri satmak istiyor, satarken kârı yüksek olsun diye alelacele satmaya çalışıyorlar.' Cumhurbaşkanı'mız 2018 Mayıs ayında 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi yapacağız, burayı İstanbul'a yakışan çok güzel bir park haline getireceğiz.' dedi. Nasıl New York'ta Central Park'a İngiltere'de Hyde Park'a hayran kalıyorlar, biz de buna benzer, İstanbul'a yakışan bir parkı zaten kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik. Bunun ne İstanbul Havalimanı ile ne de buranın satılmasıyla alakası var.

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"Sabiha Gökçen Havalimanı'nı genişletme gayretindeyiz"

'Burayı alelacele yıkarak İstanbul Havalimanı'nı cazip hale getirecekler.' diyorlar. Sabiha Gökçen Havalimanı… Zamanında ana muhalefetin lideri 'Uçak inmeyen yere havalimanı yaptılar.' diye bizi eleştiriyordu. Şimdi o havalimanını biz genişletmek, ikinci pisti tamamlamak, kapasite artırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Eğer biz İstanbul Havalimanı'na müşteri kazandıracak olsak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini artırır mıyız?"





"Arap yatırımcı eleştirileri yapılıyor"

Türkiye'de, özellikle muhalefet kanadında ciddi bir yabancı yatırımcı düşmanlığı yapıldığını öne süren Varank, şu ifadelere yer verdi:

"Hatta işi öyle boyutlara götürüyorlar ki yatırımcılar arasında faşizme varan ifadeleri görebiliyoruz. Bugün Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülke Hollanda, arkasından Almanya geliyor. Kimse Hollandalı, Almanyalı yatırımcıya bir şey demezken, Hollandaca, Almanca tweet atmazken söz konusu olan Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden bir yatırımcı olduğunda 'Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor, neden Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapıyor?' diye eleştiri yapıyorlar.

"Bu faşizmdir"

Bu, faşizmdir. Hükümet olarak yatırımcılar arasında ayrım yapmıyoruz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın da burada yabancı yatırımcının tamamını koruması lazım. Bakıyorsunuz Türkiye'de iş yapan firmalara çok ağır eleştiriler var. 'Biz iktidara gelince şöyle mallarını kamulaştıracağız, böyle kamulaştıracağız…' Bunlar TÜSİAD'ın üyesi. Yeri geldiğinde TÜSİAD hükümeti eleştiriyor da neden kendi üyelerinin hakkını korumuyor? Eğer bir yabancı düşmanlığı yabancı yatırımcılığı yapıyorsa burada sivil toplumun sesini daha çok çıkarması gerekir. Biz siyasette bunun mücadelesini veriyoruz ama sivil toplumun bunun gerçeğini ortaya koyması lazım."





"Bizim derdimiz Türkiye'yi kalkındırmak"

Varank, yatırımcıları ayırmadıklarını vurgulayarak, "Biz Türkiye'yi kalkındırmanın derdindeyiz. Ana muhalefetin lideri çıkıp 'Biz hukuku geriye doğru işleteceğiz, burada yatırım yapanları cezalandıracağız.' derse biz tabii ki buraya yatırımcı çekmekte zorlanırız. Bu manada hepimize iş düşüyor. Bu işin doğrusunu hem kamuoyuna hem de muhalefete anlatmamız gerekiyor." dedi.

"Başarı hikayesi yazılıyor"

Tüm bunlara rağmen Türkiye'de yabancı yatırımların önemli ölçüde arttığını ifade eden Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene yabancı yatırımların 14 milyar dolar seviyesine çıktığını gördük. Ama bundan önemlisi Türkiye'de artık girişimciliğin çok önemli bir ivme yakaladığını görüyoruz. Özellikle teknoloji tabanlı girişimcilikte Türkiye bir başarı hikayesi yazıyor. Biz bundan 2 sene önce Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni ilan ettiğimizde '2023'e kadar Türkiye'den en az 10 Turcorn çıkacak.' dediğimizde kimse bize inanmadı ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 6 unicornu var ve bu sene gelecek olanlar da var."

AA'nın haberine göre Mustafa Varank, geçen yıl dünyada en fazla oyun yatırımı alan şehrin İstanbul olduğunu belirterek, özellikle teknoloji tabanlı işlerde bu potansiyeli daha da artıracaklarını vurguladı.

"Kimse bu ülkede yatırımcı düşmanlığı yapmamalı"

Türkiye'nin yeni başarı hikayesini katma değerli üretimle, teknoloji tabanlı işlerle yazacaklarına dikkati çeken Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz buna yürekten inanıyoruz. Bunun emarelerini zaten şu anda yaşıyoruz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, sivil toplum kuruluşlarımızla el birliğiyle Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirelim. Ama ana muhalefet ya da yavru muhalefet bir cevap hak ediyorsa onun cevabını da sadece biz vermeyelim sivil toplum kuruluşları da versin. Kimse bu ülkede yatırımcı düşmanlığı yapma cesaretini bir daha bulamasın."