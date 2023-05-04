Mustafa Varank'tan muhalefete eleştiri: İktidara gelmek için terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar 14 Mayıs seçimleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Mustafa Varank, kentte yaptığı son halk buluşmasında, "Meydanı bu teröristlere bırakmamamız lazım. Onun için de çok çalışmamız lazım. Gayret etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Yurt genelinde seçim çalışmaları yürütülüyor.

Bu süreçte adaylar, büyük bir mücadele vererek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Bu isimlerden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Mustafa Varank.

Bakan Varank, bugün Mustafa Kemalpaşa ilçesinde seçmenlerle buluştu. Alana, Kapadokya renkli yerli ve milli otomobil Togg ile gelen Varank, yoğun ilgiyle karşılandı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Mustafa Varank, vatandaşlara hitabında 21 yıldır yaptıkları hizmetlerle, yatırımlarla Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayretiyle çalıştıklarını söyledi.

"Togg'u kıskanıyorum"

Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Zaman zaman Togg'u kıskanıyorum. Onun havası bizden fazla. Ona gösterilen ilgi bizden fazla ama biz biliyoruz ki Togg'a gösterilen ilgi bir otomobile gösterilen ilgi değil. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarının başka bir nişanesi. Biz ne diyoruz? Türkiye olarak bir olursak, beraber olursak hep birlikte ay yıldızlı al bayrağa hizmet etme sevdasıyla olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz.

"Türkiye'de taş üstüne taş koymanın derdinde olduk"

Yaptıkları tüm projelerdeki başarıların vatandaşın desteğiyle olduğunu anlatan Varank, şöyle devam etti:

Biz hep yapmanın derdinde olduk. Üretmenin derdinde olduk. Türkiye'de taş üstüne taş koymanın derdinde olduk ama biz bu mücadelenin içerisinde olurken birileri hep bizim karşımızda durdu. Her işimizi kötüledi. Bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştı ama biz durduk mu? Durmadık. Çünkü biz bu milletin neye layık olduğunu gayet iyi biliyoruz.

"Uludağ gibi Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmamız lazım"

Eğer biz onların aklına uysaydık bir şehir hastanemiz olur muydu? Biz onların aklına uysaydık Türkiye'nin otomobili olur muydu? Biz onların aklına uysaydık Osmangazi Köprüsü olur muydu? Onlar ne derse desin yolumuza devam edeceğiz. Bu şehre, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun yolu nereden geçiyor? 14 Mayıs'tan geçiyor. 14 Mayıs'ta bizim sağlam durmamız lazım. Uludağ gibi Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik durmamız lazım. Onun için ben sizlerden bir söz istiyorum. 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar kaptan köşküne oturtmaya var mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Sadece cumhurbaşkanlığı yetmez. Bizim Meclis'te de güçlü bir şekilde bulunmamız gerekiyor. Onun için bir söz de Meclis için istiyorum. Cumhur İttifakı'nı büyük bir çoğunlukla Meclis'e getirmeye var mısınız? Allah sizlerden razı olsun.

"1,5 yıllık hükümetlerle bu ülkeyi yönetmeye çalıştılar"

Hatırlayın nasıldı? 'Sana iki bakanlık vereyim. Milletvekillerini transfer edeyim, hükümeti kuralım' diye hep kirli pazarlıklar yapıldı. Belki gençler bunu hatırlamaz ama 1 yıllık, 7 aylık, 1,5 yıllık hükümetlerle bu ülkeyi yönetmeye çalıştılar.

"Ne kadar terör örgütü varsa onlarla pazarlık da yapıyorlar"

İktidara gelmek için öyle kirli pazarlıklar yapıyorlar ki artık sadece kendi aralarında değil Türkiye'ye düşman ne kadar terör örgütü varsa onlarla pazarlık da yapıyorlar. Neden? Çünkü iktidara gelmek için yanıp tutuşuyorlar. İzliyor musunuz? Kandil'deki PKK'nın sözde liderleri her gün kimin aleyhine konuşuyor? Cumhurbaşkanı'mızın aleyhine konuşuyor mu? Ne diyorlar? 'Biz geleceğiz 14 Mayıs'ta teröristleri hapishaneden çıkaracağız' diyorlar mı? Kime güvenip söylüyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip söylüyorlar değil mi? FETÖ'cüler her gün tweet atıyor mu? Ne diyorlar? 'Biz geri geleceğiz. KHK'lıları tekrar askere, polise yerleştireceğiz' diyorlar mı? Kime güveniyorlar? Kılıçdaroğlu'na güveniyorlar ama bizim milletimiz feraset sahibidir. Bizim milletimiz bu aziz vatanı teröristlere bırakır mı? Meydanı bu teröristlere bırakmamamız lazım. Onun için de çok çalışmamız lazım. Gayret etmemiz lazım.

"Bu ülkeyi teröristlere peşkeş çektirmeyeceğiz"