Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.164
-0.09%
BTXN Coin
5.06
1.60%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C
    Mustafa Varank'tan muhalefetin Togg eleştirilerine yanıt

    Mustafa Varank'tan muhalefetin Togg eleştirilerine yanıt

    Bütçe görüşmelerinde konuşan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Hani nerede bu araba diyordunuz ya, tüm heybetiyle Gazi Meclisimizin kapısının önünde duruyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 20:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son yıllarda neredeyse her alanda yerli ve milli adımlar atan Türkiye, yerli otomobil projesiyle de yıllardır beklenen hasrete son verdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle dünyaya tanıtılan Türkiye’nin yerli otomobili, dünya otomobil piyasasında büyük ses getirdi.

    Türkiye'de satış rekorları kıran otomobil markalarını endişelendiren bu milli adım, son dönemde muhalefet partileri ve muhalif isimler tarafından hedef tahtasına konuldu.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye Togg ile geldi.

    "Nerede bu araba diyordunuz ya, Gazi Meclisimizin kapısının önünde"

    Görüşmelerde kürsüye çıkan Varank, muhalafetin Togg ile yaptığı tüm eleştirilere yanıt verdi.

    Varank, şu ifadeleri kullandı:

    2019'un sonunda Togg'un ilk prototipini milletimizin beğenisine ne dediler "Bunun fabrikası nerede" dediler. 2020 Temmuz'da Gemlik'te bu fabrikanın temelini attık, bu sefer de "Bu fabrika bitmez" dediler.

    İşte bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99.yılında Togg'un teknoloji kampüsünü büyük bir coşkuyla açtık. Yerli ve milli otomobilimizi Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte seri üretim bandından indirdik.  Şimdi ne diyorlar, bu araçlar Türkiye'de üretilmiyormuş da  İtalya'dan getiriliyormuş. İnsaf, insaf.

    Hani nerede bu araba diyordunuz ya, tüm heybetiyle Gazi Meclisimizin kapısının önünde duruyor. Zoom toplantısı yapmayı teknoloji zannedenler, teknoloji neymiş görmek istiyorlarsa Meclisin önüne gidip bakabilirler"

    Mustafa Varank'tan muhalefetin Togg eleştirilerine yanıt VİDEO

    Mustafa Varank tan muhalefetin Togg eleştirilerine yanıt #1

    Mustafa Varank Meclis'e Togg ile geldi HABERİMustafa Varank tan muhalefetin Togg eleştirilerine yanıt #2


    Hindistan'da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti
    Dünya

    Hindistan'da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti
    Basketbol

    Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybetti

    Görüş Bildir