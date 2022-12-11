Bütçe görüşmelerinde konuşan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Hani nerede bu araba diyordunuz ya, tüm heybetiyle Gazi Meclisimizin kapısının önünde duruyor" dedi.

Son yıllarda neredeyse her alanda yerli ve milli adımlar atan Türkiye, yerli otomobil projesiyle de yıllardır beklenen hasrete son verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle dünyaya tanıtılan Türkiye’nin yerli otomobili, dünya otomobil piyasasında büyük ses getirdi.

Türkiye'de satış rekorları kıran otomobil markalarını endişelendiren bu milli adım, son dönemde muhalefet partileri ve muhalif isimler tarafından hedef tahtasına konuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye Togg ile geldi.

"Nerede bu araba diyordunuz ya, Gazi Meclisimizin kapısının önünde"

Görüşmelerde kürsüye çıkan Varank, muhalafetin Togg ile yaptığı tüm eleştirilere yanıt verdi.

Varank, şu ifadeleri kullandı:

2019'un sonunda Togg'un ilk prototipini milletimizin beğenisine ne dediler "Bunun fabrikası nerede" dediler. 2020 Temmuz'da Gemlik'te bu fabrikanın temelini attık, bu sefer de "Bu fabrika bitmez" dediler.

İşte bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99.yılında Togg'un teknoloji kampüsünü büyük bir coşkuyla açtık. Yerli ve milli otomobilimizi Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte seri üretim bandından indirdik. Şimdi ne diyorlar, bu araçlar Türkiye'de üretilmiyormuş da İtalya'dan getiriliyormuş. İnsaf, insaf.

Hani nerede bu araba diyordunuz ya, tüm heybetiyle Gazi Meclisimizin kapısının önünde duruyor. Zoom toplantısı yapmayı teknoloji zannedenler, teknoloji neymiş görmek istiyorlarsa Meclisin önüne gidip bakabilirler"

Mustafa Varank'tan muhalefetin Togg eleştirilerine yanıt VİDEO

Mustafa Varank Meclis'e Togg ile geldi HABERİ