Mustafa Varank'tan Orhaneli paylaşımı

ensonhaber.com

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’nın Orhaneli ilçesine çıkarma yaptı.

Togg ile halkın arasına karışan Varank, toplanan kalabalığa Türkiye’nin Yüzyılı vizyonunu anlattı, Millet İttifakı’nı hedef aldı.

“PKK’nın sözde Kandil’deki liderleri ‘İmralı’daki tecridi bitireceğiz’ diyorlar. ‘Hapishanedeki teröristleri, dışarı çıkaracağız’ diyorlar. ‘14 Mayıs’tan sonra özerkliği getireceğiz’ diyorlar.” diyen AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Varank, şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu’na güvenerek söylemiyorlar mı? Bu 7’li koalisyona güvenerek söylemiyorlar mı? Ama bizim milletimiz terör örgütlerine müsaade eder mi? Orhaneli Çanakkale Savaşı’nda en fazla şehit veren ilçemiz. Onun için benim Orhanelili hemşehrim buna hiç müsaade etmez.