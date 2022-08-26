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    Mustfa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere cevap

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Atatürk’e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse; imam hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş, bundan kim, neden rahatsız olur" dedi.
    • 26.08.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 11:19
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    Mustfa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere cevap

    Ünlü şarkıcı Gülşen'in, bir konserinde kullandığı "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadeleri bir anda gündeme düştü.

    Bu sözleriyle büyük tepki çeken ünlü şarkıcı Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilen Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenler ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da açıklama geldi.

    "Bundan kim, neden rahatsız olur"

    Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Başak Demirtaş’a hakaret eden ahlaksız,

    Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden ahlaksız,

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden ahlaksız, hangi muameleyi görmüşse;

    İmam Hatiplilere hakaret eden ahlaksız da aynı muameleyi görmüş…

    Bundan kim, neden rahatsız olur?"

    Mustfa Varank tan Gülşen in tutuklanmasına tepki gösterenlere cevap #1

    Mustfa Varank tan Gülşen in tutuklanmasına tepki gösterenlere cevap #2

    Mustfa Varank tan Gülşen in tutuklanmasına tepki gösterenlere cevap #3

    Mustfa Varank tan Gülşen in tutuklanmasına tepki gösterenlere cevap #4

    Mustfa Varank tan Gülşen in tutuklanmasına tepki gösterenlere cevap #5


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