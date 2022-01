Mütefekkir Cevdet Said, son yolculuğuna uğurlandı

Mütefekkir Cevdet Said, son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayata veda eden Mütefekkir Cevdet Said'in cenaze namazı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı.

91 yaşında tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mütefekkir Cevdet Said, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Cevdet Said'in cenaze namazı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılındı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlim ve siyaset camiasından çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazında, Cevdet Said'in tabutu hüzünle taşındı.

CEVDET SAİD KİMDİR

Said, "Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları Üzerine Araştırmalar" başlığı altında 1966 yılından itibaren çeşitli kitaplar yazdı, birçok konferans verdi.

Said'in ailesi, Rus-Kafkas Savaşı'nın 1864'te sona ermesinin ardından zorla yurtlarından edilince, Suriye'de Golan Tepesi'nin eteğindeki Bi'ru'l Acem köyüne yerleşti.

31 Ocak 1931 yılında doğan Cevdet Said, 1958 yılında El-Ezher Üniversitesi'nde okumak için Mısır'a gitti. Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Said, eğitim fakültesinde ihtisas yaptı. Suudi Arabistan ve Suriye'de öğretmenlik de yapan Said, daha sonra Suriye'deki köyüne döndü.

1966 YILINDA İLK KİTABINI YAYINLADI

Said, ilk kitabı "Adem'in İlk Oğlunun Mezhebi: İslami Harekette Şiddet Sorunu"nu 1966 yılında yayınladı. Daha sonra "Kendilerini Değiştirmedikçe", "Eylem: Kudret ve İrade", "Cömert Rabbinin Adıyla Oku", "Adem’in Oğlu Gibi Ol" kitaplarını kaleme alan Said'in bazı mektupları, uzun makaleleri ve ders notları da sonradan kitaba dönüştürülerek basıldı. Almanya, Belçika, Mısır, Katar, Fas, İtalya, İran, Fransa ve Rusya gibi birçok ülkede konferanslar veren Said, Suriye'deki iç savaşın köylerine ulaşmasının ardından 2012 yılının sonunda ailesiyle İstanbul'a göç etti ve Türk vatandaşlığı aldı.