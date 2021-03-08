Müyesser Yıldız için hapis cezası kararı

Müyesser Yıldız için hapis cezası kararı

Mahkeme, "yasak bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından Yıldız için verdiği kararı açıkladı.

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ve bu kişilere bilgi sızdırdığı belirtilen Astsubay Erdal Baran’ın yargılandığı davada karar açıklandı.

3 YIL 7 AY 10 GÜN HAPİS KARARI

Mahkeme; Yıldız’ın 3 yıl 7 ay 10 gün, Dükel’in 1 yıl 15 gün, Baran’ın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanıklar Yıldız ile Dükel, tutuklu sanık Baran ve sanık avukatları katıldı.

MAHKEME HEYETİ KARARLARI AÇIKLADI

Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Suçsuz olduklarını önü süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yıldız’a “yasak bilgileri temin etme” suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün, “yasak bilgileri açıklama” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık Baran’a da aynı suçlardan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, sanık Dükel, "yasak bilgileri temin etme" suçundan 1 yıl 15 gün hapse mahkum edildi.

HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme, tutuklu sanık Baran’ın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Yıldız ve Dükel'e "yasak bilgileri temin etme" suçundan verilen hapis cezasının ertelenmesine hükmetti.