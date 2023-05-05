Müzisyen Hayko Cepkin seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı

Seçimler için son düzlüğe girildi...
Seçimlere günler kala ünlü isimler de yaptıkları açıklamalarla oy tercihlerini belli etmeye başladı.
Hayko Cepkin, geçtiğimiz günlerde verdiği konserinde söylediği sözlerle tepkilerin odağı haline gelmişti.
Muhalefete oy istedi
Cepkin, konserin sonunda yaptığı açıklamayla konsere gelenlerden muhalefet lehine oy kullanmalarını istedi.
"Sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuz"
Kararsız seçmene seslenen Hayko Cepkin şu ifadeleri kullandı:
Belki bundan sonra daha çok ya da hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere.
Oy tercihini açıkladı
Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra Hayko Cepkin'den bir açıklama daha geldi.
Müziğini siyasetin merkezine oturttuğu için tepki çeken Cepkin açıklamasında, destekleyeceği adayı açıkladı.
"Oyum Kılıçdaroğlu'na"
Hayko Cepkin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtirken, genel seçimlerde ise henüz karar vermediğini ve CHP, TİP veya İyi Parti'den birisini destekleyeceğini açıkladı.
Cepkin'den muhalefete uyarı
Cepkin, muhalefete de uyarılarda bulunarak, "Bu seçim kaybedilir ise, bu kez karşılarındaki en büyük muhalif olarak yerimi alacağımı da arz ederim. Çünkü başarısızlığa ya da hayal kırıklıklarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kazansanız dahi muhalif kalacağım. Çünkü sahnede olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir." diye konuştu.
"Kazansanız dahi muhalif kalacağım"
Hayko Cepkin, oy tercihini açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Yasaklanan festivalleri, kaderine terk edilen, kapanan tiyatroları, salonları, intihar eden müzisyenleri, hala düzeltilmeyen saat yasaklarını, yapılamaz hale gelen üni. Şenliklerini ve nicelerini görmezden gelip, yapılan sahnelere minnet bekleyen, izin verdiklerine nimet gözü ile bakılmasını isteyenlere..
Parti adı zikretmeksizin kararsız seçmenin kararını verip gereğini yapmasını belirttim. Mis gibi etik bir açıklama. Çünkü şükür ki 'her kesimden sevilen' ve muhalif çizgisi de bilinen birisiyim. Madem söylediklerim manipüle ediliyor o halde daha net olayım. Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bir oyum CHP, TİP ya da İyi Parti'ye.
Bu seçim önemli bir dönemeçtir. Bu da net. Muhalefete de şunu belirteyim. Bu seçim kaybedilir ise, bu kez karşılarındaki en büyük muhalif olarak yerimi alacağımı da, arz ederim. Çünkü başarısızlığa ya da hayal kırıklıklarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kazansanız dahi muhalif kalacağım. Çünkü sahnede olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir.