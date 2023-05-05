Müzisyen Hayko Cepkin seçimlerde kime oy vereceğini açıkladı Geçtiğimiz günlerde konserde söylediği sözlerle tepki çeken Hayko Cepkin, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı. Cepkin, genel seçimlerde oyunun ise CHP, TİP veya İyi Parti'ye olacağını belirtti.

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Seçimler için son düzlüğe girildi...

Seçimlere günler kala ünlü isimler de yaptıkları açıklamalarla oy tercihlerini belli etmeye başladı.

Hayko Cepkin, geçtiğimiz günlerde verdiği konserinde söylediği sözlerle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Muhalefete oy istedi

Cepkin, konserin sonunda yaptığı açıklamayla konsere gelenlerden muhalefet lehine oy kullanmalarını istedi.

"Sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuz"

Kararsız seçmene seslenen Hayko Cepkin şu ifadeleri kullandı:

Belki bundan sonra daha çok ya da hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere.

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Oy tercihini açıkladı

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra Hayko Cepkin'den bir açıklama daha geldi.

Müziğini siyasetin merkezine oturttuğu için tepki çeken Cepkin açıklamasında, destekleyeceği adayı açıkladı.

"Oyum Kılıçdaroğlu'na"

Hayko Cepkin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtirken, genel seçimlerde ise henüz karar vermediğini ve CHP, TİP veya İyi Parti'den birisini destekleyeceğini açıkladı.

Cepkin'den muhalefete uyarı

Cepkin, muhalefete de uyarılarda bulunarak, "Bu seçim kaybedilir ise, bu kez karşılarındaki en büyük muhalif olarak yerimi alacağımı da arz ederim. Çünkü başarısızlığa ya da hayal kırıklıklarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kazansanız dahi muhalif kalacağım. Çünkü sahnede olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir." diye konuştu.

"Kazansanız dahi muhalif kalacağım"

Hayko Cepkin, oy tercihini açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: