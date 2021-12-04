HT MASA programında gündemi değerlendiren yorumculardan olan Nagehan Alçı ile Sevilay Yılmaz arasında gergin anlar meydana geldi.

Habertürk ekranlarında yayınlanan HT Masa programında Nagehan Alçı ile Sevilay Yılmaz arasında laf bölme polimiği yaşandı.

"SAYGILI OLALIM BİRBİRİMİZE"

Program esnasında Sevilay Yılmaz, "Ben üst üste konuşmak istemiyorum saygı gösterelim birbirimize" diye uyarılarda bulununca Nagehan Alçı'dan yanıt geldi.

Nagehan Alçı ile Sevilay Yılmaz canlı yayında tartıştı VİDEO

"DEMİN SEVİYESİZ DEDİN BAK BEN ONA BİR ŞEY DEMEDİM"

Nagehan'ın, "Sen de kesme lütfen en çok sen kesiyorsun" demesi üzerine Sevilay, "Demin seviyesiz falan dedin bak ben ona düzeysiz falan dedim bir şey demedim" dedi.

Başından beri sen birilerin lafına girdin diyen Nagehan, "Sevilay rica ediyorum düzgün bir program olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra tekrar gerilim yaşayan ikiliden Sevilay, konuşulan lafları sakıncalı bulduğunu söyledi.

"SENİ KENDİNİ TATMİN EDEN BİRİ OLARAK GÖRÜYORUM"

"Bizim ne diyeceğimizi niye sınırlandırıyorsun" diye yanıt veren Nagehan, "Ben de seni kendi kendini tatmin eden konuşmalar olarak değerlendiyorum" diye konuştu. İkilinin bu anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.