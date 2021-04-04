Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Mart ayı ücretsiz izin maaş desteği hangi gün ödenecek?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Mart ayı ücretsiz izin maaş desteği hangi gün ödenecek?

Nakdi ücret desteği ödemesi alan vatandaşlar, Mart ayı nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak?

Koronavirüs pandemisinden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar için önem arz eden nakdi ücret desteği hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği mart ödemelerine ilişkin tarihi açıkladı.

Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Mart ayı ücretsiz izin maaş desteği hangi gün ödenecek? İşte, detaylar..

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI) NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan tarihinde yapılacağını duyurdu.

Açıklamasında, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için gerekli olan şartlar şu şekildedir: