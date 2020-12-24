Nargile Uzmanı Nargile Tutkunlarını Bir Araya Getiriyor

Nargile tutkunlarının pandemide yaşadığı sorunları bilen Nargile Uzmanı Ayhan Bulut, herkesi sosyal medyada bir araya getiriyor.

Nargile Uzmanı Nargile Tutkunlarını Sanalda Bir Araya Getiriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, Türkiye’de de çok önemli yasaklar uygulanıyor. Bu yasak sürecinin en fazla etkilediği kesimlerden birisi de nargile tutkunları oluyor. Nargile tutkunlarının bu süreçte yaşadıkları sorunları bilen Nargile Uzmanı Ayhan Bulut herkesi sosyal medyada bir araya getiriyor.

Covid19 salgın süreciyle birlikte sokağa çıkma yasakları, işyerlerinin kapatılması gibi pek çok önlem alınıyor. Bu süreçte de nargile kültürünü yeniden şahlandıran nargile cafelerde olumsuz şekilde etkileniyor. Durum böyle olunca nargile tutkunları, nargile keyiflerini ve kültürünü tek başlarına yaşamak durumunda kalıyor. Nargile gibi çok detaylı ve ciddi kültüre sahip bir konuda tek başına kalmak, özellikle deneyimi bulunmayanlar için çok fazla sorun oluşturuyor. Türkiye’de nargile konusunda en saygın ve en bilgili isimlerden birisi olan Ayhan Bulut ise bu süreçte nargile tutkunlarına yardımcı olmaya devam ediyor.

Nargile Uzmanı Her Gün Canlı Yayınlar Yapıyor

Salgın yasakları ile birlikte artık hayatımızda daha fazla yer bulmaya başlayan sanal iletişim kanalları, nargile tutkunlarına da ciddi bir fırsat oluşturuyor. Nargile tutkunlarının yasaklar döneminde yaşadığı sorunların bilincinde olan Ayhan bulut, nargile takımı ve nargile kullanımı ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden eğitici paylaşımlarda bulunuyor.

Nargile Uzmanı Eşliğinde Online Etkinliklerde Bir Araya Geliyorlar

Nargile tutkunları, toplu ve bir arada olunduğunda daha keyifli ve daha derin bir kültür haline dönüşen nargile kültürünü evlerinde de olsa bir arada yaşatmaya devam ediyor. Bunun için çeşitli online iletişim kanallarını kullanıyorlar. Canlı yayın platformlarında bir araya gelen nargile tutkunları fikir alışverişlerinde bulunuyor, nargileye eşlik edecek en güzel şey olan en koyu sohbetleri sanaldan da olsa gerçekleştirerek, yasak sürecinin getirdiği boş vakitleri değerlendiriyor.

Nargile kullanıcılarının kendi deneyimleri üzerinden yaptıkları fikir alışverişlerinin yanı sıra evde ilk defa tek başına nargilenin her şeyiyle uğraşmak zorunda kalanlara da önemli yönlendirmelerde bulunuyorlar. Özellikle de nargile kömürü ve nakla gibi ürünlerin temini hususunda çok önemli bilgilere bu online ve canlı sohbetler aracılığıyla herkes ulaşabiliyor.

https://www.nargileuzmani.com/