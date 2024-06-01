Narkoçelik-19 operasyonları: 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda, 480 kilogram uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı.

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ensonhaber.com

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen NARKOÇELİK-19 operasyonunda 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

8 şüpheli yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında;

480 Kg Uyuşturucu Madde ve

71 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi



Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek

Ele geçirilenler