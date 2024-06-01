Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik güvenlik güçlerinin kararlı çalışmaları devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen NARKOÇELİK-19 operasyonunda 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
8 şüpheli yakalandı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında;
480 Kg Uyuşturucu Madde ve
71 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek
Ele geçirilenler
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında;
- 257 Kg Skunk,
- 220,5 Kg Metamfetamin,
- 71 Bin adet uyuşturucu hap,
- 2,5 Kg Toz Esrar ele geçirildi.
Operasyonlar sonucu:
- 9 adet hassas terazi,
- 1 adet hap basma makinesi,
- 3 adet press makinesi,
- Çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve
- Çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle
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