NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

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İsveç, NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye'nin vetosuna takıldı.

Terör örgütü sempatizanlarına ev sahipliği yaparak gösterilerine göz yuman İsveç aynı zamanda Ankara'nın iade taleplerine kayıtsız kalmayı sürdürüyor.

11-12 Temmuz’da yapılan olan NATO Zirvesi’ne katılmayı ümit eden İsveç için çalışmalar da hızlandı.

Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yakın bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edeceği biliniyordu.

Stoltenberg, süreci hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Edinilen bir son dakika bilgisine göre Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.