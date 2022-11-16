NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait

Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna'ya ait olduğunu söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yine de suçlunun Rusya olduğunu ifade etti.

Polonya'nın Ukrayna sınırındaki köye düşen ve 2 kişinin ölümüne yol açan füze bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplandı ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verildi.

Savaşa yeni bir boyut kazandırma ihtimali olan bu durumun ardından Ukrayna Rusya'yı suçlarken, Rusya iddiaları reddetti.

Daha sonra ise Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Polonya'da düşen füze parçaları Ukrayna'nın S-300'üne ait." ifadeleri kullanıldı.

'Ukrayna hava savunma sistemine ait'

Rusya'nın açıklamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden da füzenin Rusya tarafından gelme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kameraların karşısına geçti ve konuya ilişkin merak edilenler hakkında konuştu.

Stoltenberg, füzenin Ukrayna hava savunma sistemine ait olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

"Ukrayna’nın suçu değil, nihai suç Rusya’nındır"

Stoltenberg konuya ilişkin, "İlk analize göre olay, Ukrayna'ya ait bir hava savunma füzesi tarafından gerçekleşti. Şunu da söylemeliyim ki bu Ukrayna’nın suçu değil. Nihai suç Rusya’nındır. Müttefiklerimiz, yaklaşımımız konusunda fikir birliğindeler. NATO'nun 4. maddesini uygulamaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Polonya'ya düşen füze kasıtlı değil ViDEO

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"Rusya'nın NATO'ya karşı bir saldırı yapacağına dair de bir kanıt değil"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları şu şekilde:

"Polonya'ya düşen füzenin kasıtlı olduğunu dair bir kanıt yok. Rusya'nın NATO'ya karşı bir saldırı yapacağına dair de bir kanıt değil. Hem savunma hem caydırıcılık anlamında adımlar atacağız. Rusya bu anlamsız savaşı bitirmelidir. NATO, müttefikliği korumak için elinden geleni yapmaya devam edecek. Doğu kanadımızı daha da güçlendirmeliyiz.





"Ukrayna'daki savaş başta Başkan Putin'in sorumluluğunda"



Ukrayna'daki savaş başta Başkan Putin'in sorumluluğunda. NATO topraklarında da bu savaşın sonuçları ortaya çıkabiliyor bunu da gördük. Bu olay hava savunma alanında da Ukrayna'ya daha fazla destek vermemiz gerektiğini gösteriyor. Ukrayna'ya hava savunma desteği konusunda yeni adımlar atacağız.





"Ukrayna'nın hava savunma sisteminden kaynaklanıyor"



İttifakın doğu kısmında varlığımızı artırdık, Polonya'da da artırdık. Soruşturma devam ediyor, bu olay kuvvetle muhtemel Ukrayna'nın hava savunma sisteminden kaynaklanıyor. Ayrıntıları daha sonra paylaşacağız. Füze parçaları Ukrayna'ya ait ama savaşı Rusya başlattığı için bu Rusya'nın sorumluluğundadır.





"NATO topraklarına bilinçli bir saldırı yok"

NATO ve NATO müttefikleri, Ukrayna'yı ve Ukrayna'nın kendini savunma hakkını destekliyor. Ortada NATO topraklarına bilinçli bir saldırı yok. Yapmamız gereken işlerin kontrolümüzden çıkmamızdır. Sakin kalma ve gerginliği artırmama konusunda kararlıyız. Doğudaki hava savunma sistemimiz bizi saldırılara karşı korumak için planlandı. Bunu sürekli izliyoruz. Ukrayna'ya ait füzenin bir saldırı karakteristiği yok.





"Çin, Rusya'nın dilini kullanıyor"



Çin, öncelikle Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunup Ukrayna topraklarının işgal edildiğini kabul etmeli. Çin, Rusya'nın dilini kullanıyor. Zelenski savaşmayı durdurursa o zaman Rusya kazanmış olacak. Savaşı Rusya bitirmek zorunda. Bu savaş müzakere masasında bitecek. Savaşta ne kadar güçlüyseniz müzakere masasında da o kadar güçlüsünüz. Biz de bu noktada müzakere masasında güçlü olması için Ukrayna'nın savunma gücünü artırmaya çalışıyoruz."