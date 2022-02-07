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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a teşekkür

    Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.02.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 15:45
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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a teşekkür

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü.

    Erdoğan ile Stoltenberg arasındaki görüşmenin ana gündem maddesini, Rusya-Ukrayna krizi oluşturdu.

    UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

    Stoltenberg, telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki yığınağını görüştüm." ifadesini kullandı.

    ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

    Paylaşımının devamında Stoltenberg, iki ülke arasındaki krize ilişkin siyasi çözüm çabalarına katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg den Erdoğan a teşekkür #1

    NATO Genel Sekreteri, şu ifadeleri kullandı:

    "NATO DİYALOĞA HAZIR"

    "Siyasi çözüm bulmak için aktif desteği ve şahsi katılımı için kendisine teşekkür ettim ve Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteğini memnuniyetle karşıladım."

    Stoltenberg, açıklamasını "NATO diyaloğa hazır." ifadesiyle tamamladı.


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