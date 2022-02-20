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    NATO, Ukrayna'daki personelinin yerlerini değiştirdi

    İttifak, güvenlik riski nedeniyle görevlilerin bir kısmını Lviv ve Brüksel'e kaydırdı.
    • AA
    • 20.02.2022 - 08:59
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    NATO, Ukrayna'daki personelinin yerlerini değiştirdi

    NATO, Ukrayna'daki gerilim nedeniyle personel hakkında karar aldı.

    NATO'dan bir yetkili, personelin güvenliğinin kendileri için en önemli konulardan olduğunu belirtti.

    PERSONELİN BİR KISMININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

    Bu nedenle başkent Kiev'deki personelin bir kısmının Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv'e, bir kısmının da NATO karargahının bulunduğu Brüksel'e gönderildiği kaydedildi.

    NATO yetkilisi, ittifakın Ukrayna'daki ofislerinin halen işler vaziyette bulunduğunu aktardı.

    İŞGAL TARTIŞMASI

    Birçok ülke de Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasıyla artan gerilim sonrası Kiev'deki personelini daha önce Lviv'e göndermişti.

    Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya yakın zamanda işgal harekatı başlatacağını savunuyor. Rusya ise bu iddiayı reddediyor.

    NATO, Ukrayna daki personelinin yerlerini değiştirdi #1


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