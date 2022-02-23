NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 NATO zirvesinin detayları

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ardından çevrimiçi toplanacak olan NATO zirvesine ilişkin detaylar gündeme geldi. Peki, NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta toplanacak?

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ardından, NATO çevrimiçi olarak toplanmaya karar verdi.

Bu kapsamda Afrika ziyaretinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son durağı olan Gine ziyaretini ileri bir tarihe erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için yurda dönerken, NATO'nun ne zaman toplanacağı merak edilmeye başlandı.

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden detaylı bir açıklama yapıldı.

Peki, NATO zirvesi ne zaman, saat kaçta toplanacak? 2022 NATO zirvesinin detayları...

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN TOPLANACAK?

NATO zirvesi bugün çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın çevrim içi olarak gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesine katılacaktır.

Bu gerekçeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki heyet, Senegal ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönecektir" denildi. Ancak zirvenin saatine ilişkin bilgi verilmedi.

NATO ÜYESİ ÜLKELER

NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekildedir;