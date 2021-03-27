Nazlı Çelik, Irak'taki Mehmetçik'in üs bölgesini ziyaret etti

Kuzey Irak'ta yer alan üs bölgesini ziyaret eden Gazeteci Nazlı Çelik, Mehmetçik'in zorlu bölgedeki şartlarını ele aldığı bir paylaşımda bulundu.

Gazeteci Nazlı Çelik, Irak'ın kuzeyinde yer alan Türk askerlerinin üs bölgesine gitti.

Bölgedeki savunma bölgelerine giderek sahayı inceleyen Nazlı Çelik, vatan nöbetinin zorluğunu aktardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını da yazan Çelik, bölgedeki ziyareti sırasında Mehmetçik'in fedakarlığını bir kere daha anladığını söyledi.

"SIFIRDAN YAŞAM KURMUŞLAR O DAĞLARDA"

Nazlı Çelik, Türk askerlerinin bölgede kendilerine sıfırdan bir yaşam kurduğunu belirterek, "Uçurum kenarına yol yapmışlar, borularla su çekmişler, sıfırdan yaşam kurmuşlar o dağlarda. Kütüphane yapmışlar mesela, kitapları varmak üzereydi bir iki güne, spor salonları da var.. Her gün yumurta veren tavukları, sıcak taş fırından çıkan pideleri, bölgede onlara eşlik eden bekçi can dostları var." ifadelerini kullandı.

"DAĞLARI DELERİM SÖZÜ GERÇEK OLMUŞ"

Nazlı Çelik'in paylaşımındaki açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Epeydir istiyordum Irak’ın kuzeyindeki üs bölgelerimize gitmeyi. Çünkü oralarda vatan nöbeti daha da zor. Türkiye’nin savunmasının uç noktası orası. Kolay geliyor üzerine konuşmak ama yerinde görünce bir kez daha anlıyor insan ne fedakarlıkla, insan üstü bir mücadeleyle görev yaptığını Mehmetçiğin.





“Dağları delerim” sözü gerçek olmuş, çünkü bir karayolu lazımdı buradan o üs bölgelerine varabilmek için. Uçurum kenarına yol yapmışlar, borularla su çekmişler, sıfırdan yaşam kurmuşlar o dağlarda. Yurda girmek isteyen teröriste geçit vermemek için, barınmalarına izin vermemek için şart bu üs bölgeleri.





MEHMETÇİK'İN KÜTÜPHANESİ

Onlarca üs bölgesinde, yüzlerce hayat var şimdi. Kütüphane yapmışlar mesela, kitapları varmak üzereydi bir iki güne, spor salonları da var.. Her gün yumurta veren tavukları, sıcak taş fırından çıkan pideleri, bölgede onlara eşlik eden bekçi can dostları var.





1765 rakımda bir hafta öncesine kadar diz boyu kar yerini balçık çamura bırakmıştı. Bu savunmada tank top tüfek hepsi var ama sizin görmediğiniz tarafında bir de bekleyenleri var onların. Aylardır hasret kaldıkları ana babaları kardeşleri var. Akülü araba sözü verdiği engelli evladı var.





"HAKKINIZ ÖDENMEZ"

Vuslatın hasreti var. “Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur bekle beni” diyor Mehmetçik sevdiğine.. Siz bu vatanı beklerken, onlar sizi beklemez mi hiç? Hakkınız ödenmez, iyi ki varsınız. Allah’a emanet olun."