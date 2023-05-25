Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40. yılında kabri başında anıldı Şair, roman ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek vefatının 40.yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

AA

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

Kısakürek'in Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

Eyüpsultan Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş katıldı.

Öğrenciler törende hazır bulundu

Eyüpsultan ve Esenler ilçesinde bulunan lise ve ilkokul öğrencileri de törende hazır bulundu.

Kuran-ı Kerim okundu

Anma töreni Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasıyla sona erdi.

"Sultanu'ş Şuara"

Edebiyatımızın önemli mihenk taşlarından olan Necip Fazıl Kısakürek, Baki'den sonra "Sultanu'ş Şuara" unvanına sahip ikinci kişi olarak biliniyor.

Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri ve hayatına dair detayları öğrenmek için tıklayınız...