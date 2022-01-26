Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Ukrayna'da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT tarafından yakalandığını açıkladı.

NTV canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT tarafından Ukrayna'da yakalandığını duyurdu.

"İLK DEFA BU PROGRAMDA AÇIKLAYACAĞIM.."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İlk defa bu programda açıklayacağım. Merhum Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü.

MİT İZİNİ SÜRÜYORDU

MİT uzunca bir süredir bu suikastin katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyor. 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarda ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyor.

UKRAYNA'DA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak getirilmesi konusunda Zeleneksy'le konuştuk, 'Bu ülkenizdedir, lütfen bize verin' dedik. Bu kişi şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. İstihbarat teşkilatımızın yakın markajı, muhataplarıyla olan sıkı diyaloglarla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ terör örgütüne silah ve mühimmat temin ettiği bilinen isim. Bu şahsın ülkemize getirilmesi geçmiteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızdır.

Güvenlik meseleleri bizim için bir bütündür. Her türden terör örgütü ve suç şebekesi ile mücadelemizi sürdüyoruz. Faili meçhul cinayetleri ortaya çıkararak kararlılığımız bakidir. Burada kaçtıkları ülkelerde karanlık odaklarla işbirliği yapan hainlere seslenmek istiyorum; dünyanın neresine giderseniz gidin Türk adaletine hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Son nefesinize kadar ensenizde olacağız."