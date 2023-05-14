Nevşehir'de 10 nüfuslu köyde seçmenler oyunu kullandı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidenlerde biri de Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Küçükyağlı köyündeki vatandaşlar oldu.

Bugün Türkiye'nin her köşesinde seçim heyecanı var.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı ve 7 kilometre mesafedeki Küçükyağlı köyünde vatandaşlar, de bu heyecana ortak oldu.

Bu köyde 10 kişi yaşıyor.

Köyde yaşayan seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

Köyde yaşaşan 10 kişi de seçmen

Köy muhtarı Musa Yağmuroğlu, köyde yaşayanların tamamının seçmen olduğunu söyledi. Küçükyağlı köyünde 4'ü kadın 10 seçmen bulunuyor.

Köye bir sandık kuruldu

Sandık kurulunun hazırlıkları tamamlamasının ardından köy camisinin kullanılmayan lojman binasına gelen köy sakinleri, 1046 numaralı sandıkta oylarını kullanıyor.

Bu köydeki seçim sonucu en kısa sürede belli olacak

Ülke genelinde sandıkların açılmasıyla sonucu en kısa sürede belli olacak köylerden olduklarını dile getiren Yağmuroğlu, "Köyün nüfusu 10 kişi. Gençler burada kalmıyor, şehirlerde yaşıyor. Yaşlı kesim ise köyde çiftçilikle geçimini sağlıyor." dedi.

Erkenden sandığa gittiler

Köy sakinlerinden Hakan Yağmur da oyunu kullanmak için erken vakitte sandığa geldiğini belirterek, "Bu seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum. Oyumuzu attıktan sonra bahçeye gidip ilaçlama yapacağım." diye konuştu.