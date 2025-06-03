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İHA

Nevşehir’de kent merkezinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada öğretmen çift M.D. ve T.D. ile ikiz çocukları yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öğretmen çiftin görev yaptığı okulun müdürü Fikret Sarı, “Sürücü öğretmenimiz direksiyon hakimiyetini ani bir engel nedeniyle kaybetmiş. Çok şükür çocuklarımızın da öğretmenlerimizin de durumu iyi” dedi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Refüje devrilen otomobilde ise ciddi maddi hasar oluştu.