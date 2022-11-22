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    Nevşehir'in bomba arama köpeği Bozo, Dünya Kupası'nda

    Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli eğitimli köpek Bozo, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası maçları öncesi tribünleri gezerek bomba arayacak.
    • 22.11.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 18:01
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    Nevşehir'in bomba arama köpeği Bozo, Dünya Kupası'nda

    Dünya Kupası heyecanı başladı.

    Katar'da düzenlenen dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nda geniş çaplı güvenlik önlemleri alınıyor.

    Bozo'ya Katar'da görev

    Bu kapsamda Nevşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bomba arama köpeği Bozo'ya görev verildi.

    İlk görevi için Katar'a giden Bozo, tribünlerdeki yerini aldı.

    Maç öncesi tribünleri gezerek bomba arayan Bozo, dünya kupası tamamlanana kadar Katar’da kalacak.

    Nevşehir in bomba arama köpeği Bozo, Dünya Kupası nda #1

    Kökünü Kurutma operasyonunda görev aldı

    İHA'nın aktarımına göre; bomba arama köpeği Bozo, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Nevşehir’den bizzat yönettiği ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda da görev yapmıştı.

    Nevşehir in bomba arama köpeği Bozo, Dünya Kupası nda #2

    Nevşehir in bomba arama köpeği Bozo, Dünya Kupası nda #3


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