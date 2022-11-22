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Nevşehir'in bomba arama köpeği Bozo, Dünya Kupası'nda
Nevşehir Emniyet Müdürlüğünde görevli eğitimli köpek Bozo, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası maçları öncesi tribünleri gezerek bomba arayacak.
- 22.11.2022 - 17:57
- Güncelleme : 22.11.2022 - 18:01
Dünya Kupası heyecanı başladı.
Katar'da düzenlenen dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nda geniş çaplı güvenlik önlemleri alınıyor.
Bozo'ya Katar'da görev
Bu kapsamda Nevşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bomba arama köpeği Bozo'ya görev verildi.
İlk görevi için Katar'a giden Bozo, tribünlerdeki yerini aldı.
Maç öncesi tribünleri gezerek bomba arayan Bozo, dünya kupası tamamlanana kadar Katar’da kalacak.
Kökünü Kurutma operasyonunda görev aldı
İHA'nın aktarımına göre; bomba arama köpeği Bozo, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Nevşehir’den bizzat yönettiği ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda da görev yapmıştı.