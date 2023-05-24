New York'taki Türkevi saldırısının zanlısı aranıyor Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi’ne saldırı düzenleyen şüphelinin kimliği tespit edildi.

AA

Cumhurbaşkanı Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor.

İlk turun ardından ikinci turda da yoğun bir katılım yaşanıyor.

Bu kapsamda da 1 milyon fazla kişi sandık başına giderken, geçtiğimiz günlerde ABD'den bir saldırı haberi geldi.

Türkevi'ne saldırı

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun da yer aldığı ve Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanlığı için oy kullandığı Türkevi'ne saldırı düzenlendi.

Saldırıyı düzenleyen şahsın görüntülerine ulaşıldı. Ardından Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.

Kimliği tespit edildi

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

Türk makamları bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.

Baskın düzenlendi

New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildi.

Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.

Recep Akbıyık hala aranıyor.