Programında seyirciler tarafından gelen ilginç soruları yanıtlayan İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, eleştirilere cevap vererek, "Her türlü sorular gelebilir. Biz bunlara alışkınız" dedi.

Ramazan ayında program sunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, seyircilerden gelen birbirinden ilginç sorularla gündem oluyor.

Vatandaşlardan gelen her soruyu sabırla cevaplandıran Hatioğlu, sosyal medyada sıklıkla eleştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki aile otelinde düzenlenen etkinliğe konuk olan İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, programında kendisine gelen ilginç sorulara açıklama getirdi.

"Canlı yayında soru değişiyor"

Hatipoğlu, “Bana, ’Niye o soruları cevaplandırıyorsunuz’ diye sitem ediliyor. Ben gelecek soruyu bilemiyorum. Her türlü sorular gelebilir. Biz bunlara alışkınız. Ekibimiz, arayan kişiye hangi soruyu soracağını soruyor. Mesela arayan genç kızımız ‘Ben hocama namaz soracağım’ diyor. Canlı yayında telefonu açtığımızda namaz sorusu soracak olan kızımız ‘Kaynanam bana büyü yaptı’ diyor. O anda soru değişiyor. Ekip, hemen kulağıma ‘Hocam soruyu değiştirdi’ diyor. Ben de ‘Olur, insandır. Soru soruyorsa ihtiyacı var demek ki’ diyorum. Bir de her Ramazan ayında sorulan ‘Sakız orucu bozar mı?’ Meşhur soru bu. Bir de şekeri alınmış sakız olsa hadi diyeceğiz ama onu da demiyoruz tabii ki. Yoksa herkes sakıza başlar.” şeklinde konuştu.

Nihat Hatipoğlu: Ben gelecek soruyu bilemiyorum ViDEO

"Kabir azabı yok diyenden uzak durun"

Çağımızda dinimizi farklı mecralarda anlatan hocaların olduğunu dile getiren Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsim söylemeyeceğim. Ama hayatım boyunca iyinin de kötünün de adını söylemedim. Ama sakınmanız gerekenleri söyleyebilirim. Hz. Muhammed’den haz almayanlardan sakının. Hz. Muhammed’i annesinden babasından daha çok sevmeyenden uzak durun. ‘Peygamberin hadisleri uydurulmuştur’ diyenden sakının. ‘Kabir azabı yok’ diyenden uzak durun. ‘Peygamberin mucizesi yoktur’ diyenden uzak durun. ‘Cennet-cehennem yaratılmamıştır, yoktur’ diyenden sakının. ‘Öldükten sonra vücudumuz çürüyecek ama ruhumuz başka bir vücutta dünyaya gelecek’ diyenden sakının.”











