Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

Beştepe'de kritik görüşme...

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Konuya ilişkin söz konusu açıklama, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:

"İKİLİ İLİŞKİLER TÜM VEÇHELERİYLE GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 26-28 Ocak 2026 tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 27 Ocak Salı günü yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Nijerya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik anlaşmaların imzalanması planlanmaktadır.

İŞ İNSANLARIYLA DA BİR ARAYA GELECEK

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.



Ayrıca, ziyaret marjında Cumhurbaşkanı Tinubu’nun iş insanlarıyla bir araya geleceği bir yuvarlak masa etkinliği ile Savunma Sanayii toplantısının düzenlenmesi öngörülmektedir.