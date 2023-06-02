Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

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Türkiye tarihi seçimini geride bıraktı.

28'inci Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kalırken kesin sonuçlar ise Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde ise bu kapsamda hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda milyonlarca vatandaşın ve yeni milletvekillerinin beklediği gün de geldi.

28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin ediyor..

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan da yarın Meclis'te yemin edecek.

Törenden dünya liderleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olacak..

Paşinyan da katılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki göreve başlama törenine katılacağı öğrenildi..

20'ye yakın ülkeden lider Ankara'da olacak

Öte yandan törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.