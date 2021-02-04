Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye - AB ilişkilerini yorumladı

Büyükelçi Meyer-Landrut, gelecek ayların Ankara-Brüksel ilişkileri açısından önemli olacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Valiliği ziyaret eden Büyükelçi Meyer-Landrut, burada şeref defterini imzaladı ve Vali Şehmus Günaydın ile basına kapalı görüşme yaptı.

"BU GÖRÜŞMELERİN FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Günaydın, "Sayın Landrut'un 'Türkiye'nin son 10-15 yılda gösterdiği gelişmenin heyecan verici olduğunu' söylemesi bizleri mutlu etti. AB ile olan ekonomik ilişkilerimizin daha üst seviyeye çıkması için bu görüşmelerin faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

"KAYSERİ ÖNEMLİ BİR TİCARET MERKEZİ"

Meyer-Landrut ise Kayseri'nin, ekonomik açıdan önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Türkiye ve AB ilişkileri daha fazla nasıl ilerletilebilir?" konusu hakkında öngörüye sahip olmak için kente geldiğini belirten Meyer-Landrut, ayrıca tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınıyla ortak bir savaşın nasıl ortaya konulabileceğini de görüştüklerini aktardı.

"İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ..."

Büyükelçi ayrıca gelecek dönemin Ankara - Brüksel ilişkileri açısından önemli olacağını söyleyerek, "İlişkilerimizin güçlendirilmesi ve ilerletilmesi açısından önemli fırsatlar gündeme getirilecek. Umuyorum ki her iki taraf da bu fırsatları değerlendirebilir." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ AB İÇİNDE GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Meyer-Landrut, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret ederek kentle ilgili bilgi aldı. Büyükkılıç, Kayseri'nin çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 100 bin yabancıyı misafir ettiğini söyledi.

Kayseri'nin ticaret ve üretim şehri olduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Türkiye AB içerisinde olmasa da bizler kendimizi AB içinde gibi hissediyoruz. Reformlarımızı, uygulamalarımızı AB standartlarına uygun yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AB'nin Türkiye'ye karşı ön yargılı bir tavır içinde olduğunu belirten Büyükkılıç, bu ön yargıdan uzaklaşarak Türkiye'ye bakışını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini anlattı.

"TÜRKİYE İLE AVRUPA ETLE TIRNAK GİBİ"

Büyükkılıç, Türkiye'nin Avrupa ile iş birliği içinde olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Mevzuatlarımızı gerçekten ciddiye alıyoruz. Sonuç itibarıyla bir çifte standart uygulandığını görünce üzülüyoruz. Türkiye ile Avrupa'nın adeta etle tırnak gibi içi içe olduğu, birbirinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı kanaati bizde oluşmuş durumda. Kayseri'nin de yurt dışında ciddi bir potansiyeli var. Onlarla konuştuğumuzda halklar arasında bir sorun olmadığını, yöneticiler arasında değişik görüş farklıkları olduğunu görüyoruz.

Türk insanının yüzünün Avrupa'ya baktığını unutmamanızı bekliyoruz. Bize olan bakış açınızın ön yargıdan uzak ve bizleri anlayacak şekilde olmasının hem Türkiye'ye hem Türk insanına çok büyük katkı sağlayacağını, köprü konumunda olan ülkemizin her konuda katkı sağlayan bir anlayışta olduğunu belirtmek istiyorum."





"İLİŞKİLER, İNSANLAR ARASINDAKİ ÖNYARGISIZ TEMAS ÜZERİNE TEMELLENMELİ"

Meyer-Landrut ise AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de insanlar arasındaki önyargısız temas üzerine temellenmesi gerektiğini, görevi çerçevesinde temasların yoğunlaşması konusunda çalışacağını aktardı.

İlişkilerin temeline bakıldığında bilim açısından, ekonomik ve kültürlerarası diyalog açısından insanların birbirini anlama seviyesinin, üst perdeden yürüyen siyasi tartışmaların gösterdiğinden çok daha iyi durumda olduğuna dikkati çeken Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"REFORM PAKETİNİN İÇERİĞİNİ GÖRMEYİ MERAK EDİYORUM"

"Bizim temelimiz de bu olmalı. Aslında bu yılın başında olumlu bir ortam oluştu. İki taraf da ilişkilerin daha iyiye götürülmesi konusunda isteklilik gösterdi. Umuyorum ki bu gündem somutlaşır. Ayrıca reform paketinin içeriğini de görmeyi merak ediyorum. Tabii ki bu reform paketi temel olarak Türkiye vatandaşları için olacak ama ilişkilerimiz için de reform paketinin içeriği önem taşıyor. Önümüzdeki aylar ilişkilerimiz açısından önemli olacak.

"KAYSERİ'YE YARADI"

İlişkilerimizin güçlendirilmesi ve ilerletilmesi açısından önemli fırsatlar gündeme getirilecek. Umuyorum ki her iki taraf da bu fırsatları değerlendirebilir ve geçmişteki kaçmış fırsatlara odaklanmak yerine bu fırsatları değerlendirmeyi düşünürler. Türkiye, devletiyle, belediyeleriyle ve halkıyla bu kadar çok sayıda mülteci topluluğuna ev sahipliği yapmasıyla aslında istisnai bir konumda. Ekonomik gelişmeler, özellikle Gümrük Birliği kararı, ihracata ve ticarete olan ilgisiyle de Kayseri’ye yaradı diyebiliriz."