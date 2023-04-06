Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı Nisan ayında öğrencilere yönelik burs ve öğrenim kredilerinin ödemesine bugünden itibaren başlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "GSB her anında hep yanında" ifadeleriyle duyurdu.

ensonhaber.com Milyonlarca öğrencini faydalandığı KYK burs ve kredilere ilişkin beklenen haber geldi. Nisan ayı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığı açıklandı. Geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi imkanından faydalanan öğrenciler bugünden itibaren hesaplarından çekebilecek. Konuya ilişkin açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. "İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle" Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Açıklamada, "Sevgili gençler, nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle. GSB her anında hep yanında." ifadeleri kullanıldı. TC kimlik numarasının son numarasına göre ödeme tarihleri Ödeme tarihleri, T.C. kimlik numarasına göre değişkenlik gösteriyor. Nisan ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Nisan tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu; 0 olanlar 6 Nisan'da, 2 olanlar 7 Nisan'da, 4 olanlar 8 Nisan'da, 6 olanlar 9 Nisan'da, 8 olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.