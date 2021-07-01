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Normalleşme öncesi son kısıtlama
1 Temmuz normalleşme adımları öncesi son kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
- AA
- 01.07.2021 - 00:55
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler ve hızlı aşılama çalışmaları neticesinde tekrar normalleşme adımları atmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'u işaret ederek kısıtlamaların kalkacağını söyledi.
SON KISITLAMA GECESİ
Vakaların artış göstermesiyle başlatılan hafta siçi 22.00-05.00 ve hafta sonu pazar günleri uygulanan yasaklar artık sona eriyor.
Geçtiğimiz pazar günü son hafta sonu kısıtlaması uygulanırken hafta içi kısıtlamalarının sonuncusu da sabah 05.00'da sona erecek.