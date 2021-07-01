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    Normalleşme öncesi son kısıtlama

    1 Temmuz normalleşme adımları öncesi son kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
    • AA
    • 01.07.2021 - 00:55
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    Normalleşme öncesi son kısıtlama

    Türkiye, koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemler ve hızlı aşılama çalışmaları neticesinde tekrar normalleşme adımları atmaya başladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'u işaret ederek kısıtlamaların kalkacağını söyledi.

    SON KISITLAMA GECESİ

    Vakaların artış göstermesiyle başlatılan hafta siçi 22.00-05.00 ve hafta sonu pazar günleri uygulanan yasaklar artık sona eriyor.

    Geçtiğimiz pazar günü son hafta sonu kısıtlaması uygulanırken hafta içi kısıtlamalarının sonuncusu da sabah 05.00'da sona erecek.

    Normalleşme öncesi son kısıtlama #1

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