Normalleşmede 3. etap: Hangi yasaklar bitti, hangileri devam ediyor?

Türkiye'de yarın itibarıyla başlayacak olan normalleşmenin 3. etabına ilişkin, hangi yasakların kalktığı hangi yasakların devam ettiği merak konusu oldu. İşte kalkan ve devam eden yasaklar..

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte, normalleşmenin 3. etabı yarın bazı yasakların kaldırılmasıyla birlikte başlayacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına ilişkin genelge gönderdi.

Genelgenin içeriğinde yasaklara dair detaylar yayınlanırken, vatandaşlar hangi yasakların devam edeceğini hangi yasakların tamamen kaldırıldığını merak edip, araştırmaya başladı.

Peki, yarından itibaren hangi yasaklar kalkıyor? Hangi yasaklar devam edecek? İşte son durum..

KALDIRILAN YASAKLAR

Yarından itibaren uzun zamandır devam eden ve vaka sayılarının düşürülmesi için titizlikle uygulanan birçok yasak kalkacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin içerisinde, hangi yasakların sona ereceği detaylarıyla yer aldı.

İşte sona eren yasaklar;

Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasak

Toplantılar

Düğün, nikah, kına yasakları

Kıraathane yasakları

Konaklama yerleri için getirilen yasaklar

Kamu, kurum ve kuruluşlarına dair yasaklar

Piknik, mangal yasakları

Tiyatro ve sinemayla ilgili yasaklar

Bazı ülkelere getirilen uçuş yasakları

Konser / festivaller için getirilen yasaklar

KALDIRILMAYAN YASAKLAR

Yukarıda belirtilen yasaklar, yarından itibaren tamamen kaldırılırken diğer taraftan bir süre daha sürecek olan yasaklar var. Bazı iş yerlerinin faaliyetleri bu yasaklar arasında yer alırken, detaylı liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İşte kaldırılmayan yasaklar;

Nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak, sürdürülecek.

Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi. Bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama gelene kadar belirlenen saatten sonra müziğe izin verilmeyecek.



