Nüfus az olan yerlerde oy verme erkenden bitti! Tokat'ın 19 seçmenli köyünde sandık kapatıldı Tokat'ın Artova ilçesinde 6 ev var. 19 seçmeni olan köyde, tüm seçmen gelip oyunu kullandığı için oy verme işlemi tamamlandı.

AA

Türkiye’deki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanını seçiyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde ise 19 seçmeni olan köyde oy verme işlemi tamamlandı.

İlçeye bağlı, 6 hanesi ve 19 seçmeni olan Gazipınar köyünde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda vatandaşlar oylarını kullandı.

Gazipınar Köyü Muhtarı Zafer Atak, yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

"Sandıkları açmak için saat 17.00'ye kadar bekleyeceğiz"

Köylerinin küçük olduğunu anlatan Atak, oyların kullanıldığını ve saat 17.00'ye kadar bekleyeceğini belirterek, şöyle konuştu: