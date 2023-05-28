Nüfus az olan yerlerde oy verme erkenden bitti! Tokat'ın 19 seçmenli köyünde sandık kapatıldı

Türkiye’deki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanını seçiyor.
Tokat'ın Artova ilçesinde ise 19 seçmeni olan köyde oy verme işlemi tamamlandı.
İlçeye bağlı, 6 hanesi ve 19 seçmeni olan Gazipınar köyünde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda vatandaşlar oylarını kullandı.
Gazipınar Köyü Muhtarı Zafer Atak, yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
"Sandıkları açmak için saat 17.00'ye kadar bekleyeceğiz"
Köylerinin küçük olduğunu anlatan Atak, oyların kullanıldığını ve saat 17.00'ye kadar bekleyeceğini belirterek, şöyle konuştu:
Küçük köyümüz, 6 hane, 21 nüfusumuz var, 19 seçmenimiz var. Bir sıkıntımız yok. Allah hayırlı uğurlu etsin. Oylarımızı kullandık. Allah devletimize ve milletimize zarar vermesin. Saat 05.00'e kadar bekleyeceğiz, 05.00'ten sonra sandıklarımızı açacağız. Nüfusumuz az olduğu için oy verme bizim burada erken bitiyor.