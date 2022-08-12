Nüfus Müdürlüğü'nden Kılıçdaroğlu'nun YSK iddialarına yanıt

Seçmen bilgileri hakkındaki iddialara açıklama yapan Nüfus Müdürlüğü,'Bilgilerde yanlışlık olmadığının delili bugüne kadar düzenlenen 76 milyon çipli kimlik kartıdır' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'nu zan altında bıraktığı,“Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde de yok" ifadeleri, gündemde büyük yankı uyandırmıştı.

Yabancı kitlenin oy kullanacağı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu ifadelerine "Her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz." diyerek devam etmişti.

Günlerce konuşulan olay sonrasında, bir yanıt da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

"YSK hedef gösterilerek zan altında bırakılmıştır"

Süleyman Soylu, bu söylemlere, "İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK'yı ve bilgi güvenliğini, YSK'ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü hedef göstererek zan altında bırakmıştır." ifadeleriyle karşılık verdi.

Birçok kişide kafa karışıklığına neden olan olay sonrası, bir söz hakkı da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne doğdu.

Nüfus Müdürlüğü'nden açıklama

Kamuoyu duyurusunda bulunan Nüfus Müdürlüğü, durumu şu ifadelerle açıkladı;

"Ana muhalefet partisinin yaptığı açıklamalara karşı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca Genel Müdürlüğümüzce, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde adres bilgisi olan nüfus kayıtları, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden anlık olarak paylaşılmaktadır.

YSK tarafından Genel Müdürlüğümüzden temin edilen ham verilerle birlikte 298 sayılı Kanunun 7'nci ve 8'inci maddelerinde belirtilen hususlara göre diğer kurumlardan aldığı verileri (Silah altında bulunanlar, askeri öğrenciler, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar) düzenlenerek seçmen kütüğü oluşturulmaktadır.

"Esas veriler seçim döneminde iki kez siyasi partilerle paylaşılmakta"

Seçmen kütüğüne esas veriler, YSK tarafından her seçim döneminde iki kez olmak kaydıyla talepleri halinde seçime giren siyasi partilerle paylaşılmakta ve varsa maddi hataların düzeltilmesi amacıyla seçim öncesi seçmen kütükleri askıya çıkarılmaktadır.

"Kişi bilgilerinde yanlışlık ya da hata olmadığının en büyük delili..."

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