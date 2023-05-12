Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden seçim açıklaması: Hafta sonu açık olacak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçim nedeniyle oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs’ta açık olacağını duyurdu.

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Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

İki gün sonra kurulacak olan sandıklar ile milyonlarca seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili tercihi yapacak.

Seçimler ile ilgili gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçimler öncesinde kimlik kartlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

"Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak"

Yapılan açıklamada, nüfus müdürlüklerinin 13-14 Mayıs tarihlerinde açık olacağı bildirildi.

"İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır"

Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: