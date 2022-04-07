Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konukevi açacak

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelge ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin kadın konukevi kurmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti.

Türkiye'de mücadele edilen en önemli konulardan biri de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri.

İçişleri Bakanlığı, bu kapsamda kadınları korumaya yönelik birçok uygulama hayata geçirdi.

Son olarak Bakanlık, konuya ilişkin 81 il valiliğine "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı" genelge gönderdi.

100 binin üzerinde nüfuslu belediyeler konukevi açacak

Genelgede, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14'üncü maddesinde yer alan “Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır” hükmü gereğince çalışma yürütülmesi istenildi.

Bu kanun çerçevesinde ülke genelinde nüfusu 100 binin üzerindeki 215 belediyenin kadın konukevi yapma zorunluluğu bulunuyor. Bakanlığın genelge doğrultusunda valiliklere ve 215 belediyeye gönderdiği yazıda, kadın konukevi açma zorunluluğu bulunup ancak henüz bu konuda çalışmaları bulunmadığı tespit edilen belediyelerin 2022'nin sonuna kadar kadın konukevlerini hizmete açmaları gerektiği bildirildi.

Valiler sürecin takipçisi olacak

Genelgede, kadına yönelik şiddetle mücadelede kadın konukevlerinin etkisi vurgulanarak valilere, belediyelerin kadın konukevi açmalarına yönelik çalışmalarının takipçisi olmaları, gerekli koordineyi sağlayarak bu alandaki faaliyetlere ilişkin ilerleme raporlarını iki aylık periyotlar halinde Bakanlığa bildirmeleri talimatı verildi.