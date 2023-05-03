Numan Kurtulmuş: 85 milyonluk Türkiye'yi ortak noktası olmayan 7 kişi yönetemez Çekmeköy'de konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ortak 7 tane cümlesi olmayanların ortak karar alamayacağını söyledi.

AA

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, Çekmeköy'de temaslarda bulundu.

Çekmeköy Karadenizli Hemşehriler Buluşması'na katılan Kurtulmuş, 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için öngörülen çoklu cumhurbaşkanı yardımcılığı planına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, 14 Mayıs'taki seçimlerin istikamet tayini seçimi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 yamalı bohça"

Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden, bu istikamette, bu yolda istikrar ve güven, yönetimde bir istikrar söz konusudur. Yönetimde istikrarın, hızlı karar almanın sonuçlarının önemli olduğunu pandemi sırasında hep beraber gördük. Bunları anlatacak değilim. Ama diğer tarafın teklif ettiği istikamette ne var?



Orada da çift başlılık hatta çok başlılık var. Ne diyor? '4-5 tane genel başkan cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.' Yetmez iki tane daha. Yedi tanesi bir araya gelecekler. Türkiye'nin bütün meselelerine karar verirken böyle yuvarlak masa.



Bir araya gelip 7 yamalı bohçanın ortakları karar vererek, ne adım atacaklarını tespit edecekler. Şunu zaten biliyoruz. Bunların hiçbirisinin ortak 7 tane cümlesi yoktur ki hangi konuda bir araya gelip de ortak karar alacaklar?

"Bakkalı bile 7 kişi beraber yönetemezsiniz"

Muhalefetin tek ortak noktasının "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin." olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:

Şu Çekmeköy'ün arka sokağında köşe başındaki bakkalı bile 7 kişi beraber yönetemezsiniz. Kaldı ki 85 milyonluk koskoca Türkiye'yi, dünya devi olmaya aday bir Türkiye'yi 7 tane ortak noktası olmayan insanlar, 7 kişi nasıl yönetecek? Aslında teklif ettikleri istikrarsız ve güvensiz bir yönetim şeklidir.



Cumhurbaşkanı Ahmet Sezer'in kafasına anayasa kitapçığı atmasıyla Türkiye'de krizler yaşadı. Aynı partiden gelmelerine rağmen Demirel ile Çiller arasındaki fikir ayrılıkları, Türkiye'yi çok önemli badirelerin içine sokmadı mı? Dolayısıyla bir tarafta istikrar ve güven, diğer tarafta çok başlılık ve yönetememe durumu var.

"CHP zihniyeti teknolojideki adımları durdurdu"

Kurtulmuş, CHP zihniyetinin Türkiye'de teknoloji alanındaki her adımın durdurulmasını sağladığını, uçak fabrikasına ve yerli otomobile bu zihniyetin karşı çıktığını anlattı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya da muhalefetin "Ya bu teneke, ya bu uçmaz" dediğini aktaran Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte milletin şu sevincine ortak olsanız ya"

TEKNOFEST'te 2,5 saat milletin arasına girdim. Keşke daha vaktim olsa da akşama kadar kalsaydım. Yüz binlerce insan, yaşlı dedeler, teyzeler, ufacık çocuklar, pusetlerde çocuklar. Üç yüz küsur bin takım bu teknoloji festivaline geldi. Yüzlercesi Hakkari'den, Şırnak'tan katıldı.



Gelin, birlikte milletin şu sevincine ortak olsanız ya. Bırakın ortak olmayı, adam ne diyor? 'İHA'lar, SİHA'lar, yeni JİTEM'dir' diyor. Çünkü rahatsızlık duyuyorlar. İHA'lar, terör örgütlerinin başında her türlü imkanları kullanarak onların hareket etmesini önlüyor.

"Doğalgaz bulmaya devam edeceğiz"

Kurtulmuş, Karadeniz'deki doğalgaza da muhalefetin karşı çıktığını, "Bunu çıkarmak çok pahalı olur, biz gidelim elin gavurundan bunu alalım. Daha ucuza alırız." dediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

Elden gelen öğün olmaz, o da her vakit bulunmaz. Elin gavuru istesen de istediğin zaman sana onu vermeyebilir. Şimdi Allah'a çok şükür Türkiye kendi doğalgazını çıkartıyor mu? Türkiye kendi çıkarttığı doğalgazı bir yıl vatandaşına ücretsiz olarak verebiliyor mu? Şunu söyleyeyim parantez içerisinde. Bu bir yıl ücretsiz olarak verme meselesi sadece bir göstergedir.



Allah nasip eder, Türkiye kendi doğalgazını, dün Gabar'da petrol bulundu, kendi petrollerini çıkarmaya başlarsa yani yıllardır elin oğlunun bize koyduğu ambargoları aşarak, bu alandaki başarıyı sağlarsa Türkiye olarak, sadece geçen yıl için söylüyorum, 96,6 milyar dolar enerjiye para verdik.



Şimdi bu para bizim cebimizde kalacak. Bu ne demektir? Türkiye, şu anda 10 bin dolarlar seviyesinde, Allah'ın izniyle 5 yıl sonra 16 bin dolar seviyesinde üst gelir grubu olan bir ülke haline geleceğiz. Bunun için de doğalgazımızı da bulmaya devam edeceğiz.

"Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açacağız"

Muhalefetin kendilerine "Ya 14 Mayıs Türkiye'de 'söz milletindir' dendiği dönemdi. Siz bunu nasıl kullanacaksınız?" dediğini aktaran Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

Biz de o zaman dedik ki '14 Mayıs, rahmetli Menderes ve arkadaşlarının, CHP'nin tek parti dönemine, tek parti faşizmine karşı 'Yeter, söz milletindir' dediği bir seçimdir.'



Allah'a çok şükür, o seçimden bugüne 73 yıllık süre içerisinde darbe dönemlerini dışarıda bırakırsak CHP'nin zihniyeti bu memlekette iktidar olamadı, sadece rahmetli Ecevit'in kısa bir iktidar dönemi hariç. Şimdi 73 sene sonra yine bir 14 Mayıs'tayız. Bu 14 Mayıs'ta da 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletin' diyerek Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açacağız.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti İlçe Başkanı Akın İlhan ile vatandaşlar katıldı.