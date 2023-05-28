Numan Kurtulmuş: Demokrasinin bir tane hakemi, bir tane hakimi vardır Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Fatih'te oy kullanan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çıkışta yaptığı açıklamalarda, ilk turda olduğu gibi yüksek bir katılımın olmasını beklediklerini belirtti.

AA

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı saatler sonra belli olacak.

Bu kapsamda vatandaşlar oy verme işlemine hız kesmeden devam ediyor.

Siyasi isimler de görevlerini yerine getirmek adına sandık başına gidiyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da oyunu Fatih'te kullandı.

Burada 1212 numaralı sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaşan Kurtulmuş, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Kurtulmuş, önemli mesajlar verdi.

"Milletimiz ikinci tura büyük bir rağbet gösterecektir"

Türkiye demokrasi tarihinde bugün bir ilki yaşadıklarını ifade eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

İlk sefer bir seçim ikinci tura kaldı. Bugün de ümit ediyoruz ki sandıklarda çok yüksek bir katılımla milletimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna büyük bir rağbet gösterecektir. Biz, demokrasinin en önemli göstergelerinden birisi olan seçime katılımın dünyada en yüksek olduğu ülkelerden birisiyiz. Birinci turda yüzde 87'nin üstünde bir katılım çıktı. Bugün de inşallah çok daha yüksek bir katılımı bekliyoruz.

"Türkiye yeni bir döneme başlayacaktır"

Vatandaşların öğleden sonraki saatlerde de sandıklara coşkuyla katılmalarını ve oylarını vermelerini temenni ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Bizim gibi büyük ülkelerin büyük hedefleri olmak mecburiyetindedir. Ümit ederim ki bu seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme başlayacaktır. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz, her bakımdan hedefleri son derece güçlü, büyük Türkiye vizyonu içerisinde, milletçe hep beraber yol alacağız. Seçim kampanyası geride kaldıktan sonra yeniden birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, kardeşçe, dostça, kenetlenerek 85 milyon Türkiye'nin ortak hedeflerine inşallah hep beraber ilerleyeceğiz. Bu seçim, hem kampanya dönemi hem önümüze çıkarmış olduğu ilklerin olması vesilesiyle hem de seçim sonuçları itibarıyla Türkiye demokrasi tarihinin unutulmaz seçimlerinin başında gelecektir. Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin her alanda güçlü bir Türkiye olma hedefine hep beraber kenetlenerek yürüyeceğiz.

"Demokrasinin bir tane hakemi, bir tane hakimi vardır"

Sonuçların şimdiden hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, seçimlerden Türkiye demokrasisine güç veren bir sonucun ortaya çıkmasını temenni etti.

Kurtulmuş, sözleriyle şu ifadelerle tamamladı: