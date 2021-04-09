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    Numan Kurtulmuş: Diktatör görmek istiyorsanız, Mussolini'ye bakın

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi, "Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın." dedi.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 02:00
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    Numan Kurtulmuş: Diktatör görmek istiyorsanız, Mussolini'ye bakın

     

    İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki yağmaya devam ediyor.

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözlerini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kınadı.

    "MUSSOLİNİ'YE BAKIN"

    Kurtulmuş, yaptığı açıklamasında "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın" ifadelerini kullandı.

    Numan Kurtulmuş: Diktatör görmek istiyorsanız, Mussolini ye bakın #1

     

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