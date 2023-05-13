Numan Kurtulmuş: Kimse kara gözü için üç yüz milyar dolar teklif etmez AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim düzlüğünde yaptığı konuşmada muhalefete tepki göstererek, "Kimse kimseye kara kaşı, kara gözü için üç yüz milyar dolar teklif etmez." ifadelerini kullandı.

DHA

Hareketli geçen seçim sürecinde son düzlüğe gelinirken gözler sandıklara çevrildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Fatih’te bir otelde düzenlenen programda İstanbul’da yaşayan Elazığlılarla buluştu.

Programa Kurtulmuş’un yanı sıra siyasi parti mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurtulmuş konuşmalarında muhalefete tepki gösterdi.

"Kimse kimseye kara kaşı, kara gözü için üç yüz milyar dolar teklif etmez"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Şu soruyu sormak herhalde milletin hakkıdır. Kimse kimseye kara kaşı, kara gözü için üç yüz milyar dolar teklif etmez. Böyle bir teklif yok da. Varsa da niçin teklif ettiler? Bunu açıkla. Öyle görünüyor ki bunlara demişler ki Erdoğan'ı yıkın. Nasıl yıkıyorsanız yıkın size üç yüz milyar dolar vereceğiz demişler.

"Kimse kimseye kara kaşı, kara gözü için üç yüz milyar dolar teklif etmez"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Değerli arkadaşlar, bu seçim ekonomide güçlü ayakları yere basan, üreten, kazanan, ihracat yapan ve bu şekilde Türkiye'ye para kazandıran bir anlayışla, Londra’da, bilmem nerede elin oğlunun tefecisinin kapısında bulunarak ondan üç beş kuruş isteyen anlayış arasında olacaktır.



Diyor ya 300 milyar dolar verecekler. O zaman şunu sormak bu milletin hakkı değil mi? Kim senin kara gözün için üç yüz milyar dolar verir? Kaldı ki bugünün şartları içerisinde İngiliz finans sistemi Avrupa'da en zorda olan finans sistemlerinden birisidir.



Değil size 300 milyar, 3 milyar dolar bile verirken zorlanırlar. Kuruş vermezler; ama diyor ki bunu verecek olanlar yani tefeciler şunu söylüyorlarmış. “Türkiye'ye demokrasiyi getirin”, “Türkiye'yi serbest piyasa ekonomisine geçirin”, “Türkiye'yi Batı yanlısı siyasete tekrar döndürün”, “Türkiye'de pazarı öngörülebilir hale getirin.” Yani adamlar bize direktif verecek. Belki paralarını verecek ya da vermeyecekler. İşte mücadele bu iki zihniyet arasında mücadeledir.



Şu soruyu sormak herhalde milletin hakkıdır. Kimse kimseye kara kaşı, kara gözü için üç yüz milyar dolar teklif etmez. Böyle bir teklif yok da. Varsa da niçin teklif ettiler? Bunu açıkla. Öyle görünüyor ki bunlara demişler ki Erdoğan'ı yıkın. Nasıl yıkıyorsanız yıkın size üç yüz milyar dolar vereceğiz demişler.

"FETÖ hesabı varsa gece sabaha kadar 24 saat çalışıyorlar"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tescilli FETÖ hesaplarının 24 saat çalıştığını söyleyerek şunları söyledi: