Numan Kurtulmuş: Meclis üzerine düşeni yapacaktır AK Parti Genel Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için isminin geçmesiyle ilgili, "Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir" dedi.

DHA

Türkiye seçimlerini yaptı...

Ülkeyi 5 yıl boyunca idare edecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri başarıyla tamamlandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı.

"Seçim tartışmaları geride kaldı"

Kurtulmuş, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından yeni dönemin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Her alanda çok daha güçlü, birlik beraberlik içerisinde, bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edeceğiz. Seçim tartışmaları geride kaldı. Türkiye bundan sonra büyük bir millete yakışır şekilde, üzerine düşen hedefleri gerçekleştirecek adımları Allah'ın izniyle hep beraber atacaktır.

"Bu parlamentoda çok sayıda siyasi parti, farklı siyasi görüşler olacak"

Seçim sonuçlarına dünyadan gösterilen ilginin, iftihar tablosu olduğunu kaydeden Kurtulmuş şöyle konuştu:

Yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yasamaya da çok büyük görevler düşüyor. Yasama, güçlü şekilde yoluna devam etmek durumundadır. Bu parlamentoda çok sayıda siyasi parti, farklı siyasi görüşler olacak. Farklı siyasi görüşlerin demokratik olgunluk içerisinde, birlik beraberlik içerisinde, milli menfaatlerimiz çerçevesinde tartışıldığı, milletin karar mekanizması olan TBMM'ye de çok büyük sorumluluklar düşüyor.

"Meclis üzerine düşeni yapacaktır"

Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı için isminin geçtiği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: