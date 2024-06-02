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Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu olmayan partilerle görüşecek

Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu olmayan partilerle görüşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa müzakereleri kapsamında Meclis'te grubu bulunmayan partilerin temsilcilerini kabul edecek. Kurtulmuş, salı günü üç partinin temsilcisi ile bir araya gelecek.