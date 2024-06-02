Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu olmayan partilerle görüşecek
AA

TBMM'de yeni anayasa süreci devam ediyor...

Yeni ve sivil anayasa çalışmaları kapsamında Meclis'te trafiği bu hafta da devam edecek.

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesindeki ziyaretlerine Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle başlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüştü.

Grubu olmayan partilerle görüşecek

Kurtulmuş, yeni haftada Meclis'te temsil edilen ancak grubu bulunmayan partilerin yetkilileriyle görüşecek.

Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni haftada Yeniden Refah, Demokratik Sol Parti ve HüdaPar'ın Meclis'teki temsilcileri ile buluşacak.

Görüş ve önerileri dinleyecek

Partilerin genel başkanları ile parti yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, yaz döneminde partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını beklediklerini, ekim ayından sonra, yeni yasama dönemi başladığında içeriğe ilişkin tartışmalara başlanabileceğini belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)