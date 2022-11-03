Numan Kurtulmuş: Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, tahıl anlaşmasının yeniden başlamasını sağlayan Türkiye'nin önemine vurgu yaparak "Neredeyse Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye kalmıştır" dedi.

21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu, yarın İstanbul’da bir otelde başlayacak.

Forum öncesinde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Böhürler’in katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tahıl Koridoru meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye"

Kurtulmuş, "Bazı Avrupalı ülkelerin hasetle baktıkları, kıskanç baktıkları gibi neredeyse Rusya ile konuşabilen tek ülke Türkiye kalmıştır." diyerek Tahıl Koridoru'nun küresel barışın temin edilmesi bakımından önemli ve hayati bir damar olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, başörtüsü anayasa değişikliği teklifi konusunda ise, tüm siyasi partilerin bu teklife olumlu cevap vererek referanduma bile gitmeden meselenin çözümüne katkı sunmalarını arzu ettiklerini, bu şekilde bunun tüm siyasi partilerin ortak başarısı olacağını ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı Vizyonu barış vizyonudur"

Türkiye Vizyonu hakkında da konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin küresel vesayet düzenleriyle de mücadele ederek insanların iyiliğine olan sonuçları ortaya koyacağını, Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun aslında bir barış vizyonu olduğunu vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'nın insanlığın iyiliğine olan sonuçlar ortaya koyacağını söyleyen Kurtulmuş, "Sempozyumumuzda küresel ölçekte hakikatin, iyiliğin bulunması yolunda aranan hakikatin gerçekleşmesine yarayacak sözlerin fikirlerin ortaya çıkmasını temenni ediyorum. Bu ve bundan sonra yapılacak çalışmalarımızın ana fikri Türkiye Yüzyılı’dır. Önümüzdeki yıl Allah’ın izniyle, Türkiye Yüzyılı sadece Türkiye için değil, dünya için Türkiye Yüzyılı olacaktır. Türkiye güçlü bir ülke olarak her alanda gücünü artıracak ve yoluna devam edecektir. Türkiye kendi içinde büyük güce ulaştıysa, önümüzdeki dönemde, 2023’te kapıları milletimiz tarafından sonuna kadar açılacak olan Türkiye Yüzyılı ile birlikte Türkiye küresel vesayet düzenleriyle de mücadele ederek insanların iyiliğine olan sonuçları ortaya koyacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonu, aslında bir barış vizyonudur." şeklinde konuştu.