AK Partili Numan Kurtulmuş, sınır ötesi operasyonların ana hedeflerinden birinin de Suriyelilerin geri gönderilmesi için şartların oluşturulması olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, YouTube'da Kenan Taş'ın canlı yayın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, seçimlere de değindi.

"Z kuşağı AK Parti'ye oy verir mi?" sorusunu, "Verir" şeklinde yanıtlayan Kurtulmuş, "AK Parti bütün kamuoyu yoklamalarında birinci partidir. Siyasi hayatım boyunca oy oranı vermedim. Zaten oy oranları da yavaş yavaş sahada görülmeye başlayacaktır. AK Parti birinci partidir, bu anlamda ben seçimde bir problem görmüyorum." diye konuştu.

Sınır ötesi operasyonlar..

Sığınmacı meselesine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, "3 günde yaklaşık 200 bin insanı içeri almak zorunda kaldık. Şimdi 500 bin kişi geriye gitti. Oralarda 100 binin üzerinde briket evler bitiyor. Çok sayıda insan oraya gidecek. Nihayetinde insanlar vatanlarında hayatta kalmak imkanı kalmadığı için Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldılar.

İnşallah şartlar orada oluşturulacak. Bu sınır ötesi operasyonların ana hedeflerinden birisi de budur.

"Suriyelilerin önemli bir kısmının geri gidişini.."



Orayı güvenli bölgeler haline getirerek Türkiye'deki Suriyelilerin önemli bir kısmının geri gidişini temin edeceğiz inşallah. Bu tabii gönüllü bir şekilde onları da rencide etmeden, imkanlar sağlanarak yapılacak." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, Suriyelilerle ilgili planı açıkladı VİDEO

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