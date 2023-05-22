28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gündem yoğun.
Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.
İki ismin görüşmesi basına kapalı şekilde gerçekleşti.
Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki isim açıklamalarda bulundu.
"Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de cumhurbaşkanımıza destek verir"
Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bölgesel sorunları uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Meselenin somut tarafı cumhurbaşkanlığı seçimidir. Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de Cumhurbaşkanımıza destek verir. Her iki taraftan müşterek gördüğümüz konuyu paylaşmak isterim. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ta Türkiye'yi tehdit eden önemli mesele olduğunu buna karşı milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu fikirlerini beyan etmek isterim." dedi.
Kurtulmuş, Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.
Olumlu bir görüşme yaptıklarını belirten Kurtulmuş, "Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk." dedi.
"Sığınmacı ve kaçaklar meselesi konusunda Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini dile getirdik"
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ise şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri ve alınması gereken politikayı değerlendirdik. Sığınmacı ve kaçaklar meselesi konusunda Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini dile getirdik. Faydalı bir görüşme oldu. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Numan Bey de bazı değerlendirmeler yapacak"