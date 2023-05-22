Numan Kurtulmuş ve Ümit Özdağ'ın görüşmesi sona erdi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Zafer Partisi'ne yaptığı ziyaret sona erdi. Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

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28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi gündem yoğun.

Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

İki ismin görüşmesi basına kapalı şekilde gerçekleşti.

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki isim açıklamalarda bulundu.

"Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de cumhurbaşkanımıza destek verir"

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada "Oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bölgesel sorunları uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Meselenin somut tarafı cumhurbaşkanlığı seçimidir. Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de Cumhurbaşkanımıza destek verir. Her iki taraftan müşterek gördüğümüz konuyu paylaşmak isterim. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ta Türkiye'yi tehdit eden önemli mesele olduğunu buna karşı milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu fikirlerini beyan etmek isterim." dedi.

Kurtulmuş, Suriyelilerin güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Olumlu bir görüşme yaptıklarını belirten Kurtulmuş, "Faydalı bir görüşme yapma imkanı bulduk." dedi.

"Sığınmacı ve kaçaklar meselesi konusunda Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini dile getirdik"

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ise şu ifadeleri kullandı: