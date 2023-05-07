Numan Kurtulmuş'tan Büyük İstanbul Mitinginde seçim mesajı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Büyük İstanbul mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “14 Mayıs Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.” dedi.

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14 Mayıs seçimi öncesi İstanbul'da tarihi bir an yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Havalimanı'nda binlerce vatandaşa hitap edecek.

Büyük İstanbul Mitingi için çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü.

7'sinden 70'ine herkes Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın etti.

Bakanlar ve Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar

Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle tarihin en kalabalık mitinglerinden birine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, siyasi isimler önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu coşkulu kalabalığa seslendi.

Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sahneye çıktı.

"14 Mayıs önemli bir dönüm noktasıdır"

Burada önemli açıklamalar yaparak mesajlar veren Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda burada bulunan milyonlar kadar alana gelmeye çalışan yüz binlerce kardeşimiz var. 14 Mayıs 2023 seçimine gidiyoruz 1 hafta sonra. 14 Mayıs Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bundan 73 sene evvel 14 Mayıs 1950'de rahmetli Menderes, ‘Yeter söz milletindir’ diyerek ortaya çıktı. Miller arkasında düştü. Millet ona destek oldu, hep yanında durdu. Rahmetli Menderes'i, Özal’ı, Erbakan'ı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz.

The Economist'e mesaj

Yine bir 14 Mayıs… Türkiye Yüzyılı’na 14 Mayıs 2023 seçimiyle yol alacağız. Bu yolda sandıklar açıldığında Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? Şimdi öyle bir hazırız deyin ki; o dergilerin kapağını yapıp Erdoğan'ı seçtirmeyin diyenler duysun. Bu yuhları topluyoruz, biriktiriyoruz, sandıkları patlatarak bunların cümle alemine kocaman bir yuh çekiyoruz.

"AK Parti'yi açık ara 1’inci parti olarak TBMM'ye göndereceğiz"